Primera alegría de Joan Peñarroya con el Partizán

Joan Peñarroya ya sabe lo que es ganar con el Partizán. Tras un inicio muy doloroso de aventura al frente del conjunto serbio, como fue la abultada derrota ante Maccabi en Euroliga por 87-112, el exentrenador del Barça estrenó su casillero de triunfos con el cuadro de Belgrado.

Fue en la Liga Adriática (ABA League), en la que Partizán marcha segundo (9-1) a tan solo una victoria del invicto Dubai Basketball. El conjunto de Peñarroya no encontró excesivas dificultades para derrotar al KK Split por un contundente 110-74.

Jabari Parker sigue sin contar para Peñarroya

Un partido en el que el también recién aterrizado Cameron Payne fue el máximo realizador con 24 puntos, y en el que Jabari Parker se volvió a quedar sin saltar a pista, tal y como ocurrió el pasado 26 de diciembre ante el conjunto israelí.

Un partido, con esos 110 puntos anotados, que suponen la máxima anotación de los serbios en un partido de Liga Adriática en lo que va de curso.

El equipo de Peñarroya tiró bien de tres (47,5% de acierto exterior), fue muy superior en la lucha por el rebote (41-18) y en asistencias (27-17), y los 130 créditos totales de valoración también supusieron la mejor marca de los de Belgrado en la ABA League en lo que ca de temporada.

Este martes visitan al Valencia Basket

Sin tiempo para celebrar victorias, el Partizán dormirá esta noche en Valencia para medirse este martes (20:30h CET) al conjunto de Pedro Martínez en el duelo con el que ambos equipos cerrarán su primera vuelta en la Euroliga.

Joan Peñarroya, junto al joven Miikka Muurinen / ABA League

Un partido especial para un Peñarroya que dirigirá a uno de sus anteriores equipos en Liga Endesa, y que tratará de aprovechar para revertir la delicada situación de los suyos en el campeonato europeo: visitan el Roig Arena en antepenúltima posición con el segundo peor balance de victorias y derrotas (6-12) de toda la competición.

Una visita a nuestro territorio que no será la única en los próximos días, ya que el 9 de enero, Peñarroya volverá al Palau para medirse a los jugadores que entrenó a principios de temporada, antes de su destitución a principios de noviembre.