Primer 'match ball' para el Barça en Tenerife

El Barça de Xavi Pascual viaja a Tenerife con la ilusión de regresar con la eliminatoria finiquitada. Para ello, el conjunto blaugrana deberá ganar un partido en territorio rival. Con eso serviría. Y la primera oportunidad la tendrá este mismo sábado (20 horas), en el Pabellón Insular Santiago Martín, donde una victoria le daría el pase a la gran final de la ACB.

En la fase regular de la competición, el Barça ya fue capaz de ganar a domicilio a los canarios, en un partido en el que tuvieron que superar los 100 puntos (97-102). Una tendencia habitual en los últimos partidos, donde el rendimiento ofensivo está siendo clave para contrarrestar algunas carencias defensivas. Pascual ha recuperado a todos los lesionados y el equipo ha elevado la competitividad.

"Nos estamos moviendo sobre los 100 puntos en los últimos partidos, y no es que estemos especialmente acertados. En general, estamos con pocas pérdidas, pasándonos bien la pelota, con confianza, y esperemos continuar así, porque cada partido es una historia", aseguró el técnico de Gavà tras la segunda victoria azulgrana de la serie.

Barça - La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

El Barça aprovechó el factor pista y no perdonó en los dos partidos iniciales de las semifinales. En el primero de ellos, ganó con contundencia ante un Tenerife que acusó en exceso el esfuerzo en el Movistar Arena. Cabe recordar que los de Txus Vidorreta fueron capaces de eliminar al Real Madrid en su casa, cuando el Clásico en los playoffs se daba prácticamente por hecho.

Xavi Pascual ha recuperado a jugadores que no habían dado un gran nivel durante la temporada, como es el caso de Youssoupha Fall. Sin duda, el 'gigante' africano se ha impuesto en el '5' a Willy Hernangómez y está exhibiendo su mejor nivel en los playoffs. En el último choque, fue un dolor de muelas para la defensa de Txus Vidorreta y alcanzó los 16 puntos y seis rebotes.

"El objetivo principal es ganar el siguiente partido. Con la misma mentalidad, el mismo esfuerzo. Estamos en un muy buen momento. Queremos ganar, cerrar la serie, pasar a la final y mantener la misma mentalidad", aseguró Kevin Punter en la previa. El norteamericano ha superado los 10 puntos en tres de los cinco partidos de playoffs.

Mills y Huertas, la esperanza canaria

La Laguna Tenerife necesitará un milagro para estar en la final de Liga Endesa. Ya no hay margen de error. Los canarios, que llegan justos de energías para esta eliminatoria, necesitarán la mejor versión de sus dos veteranos líderes: Marcelinho Huertas y Patty Mills. El australiano firmó la mejor actuación anotadora de un jugador en unas semifinales de ACB (36 puntos).

"La única forma de pararlo es darle la dirección equivocada del pabellón", bromeaba el propio Xavi Pascual sobre Mills. El australiano es la principal amenaza de los canarios en el exterior y Huertas es el timón, el que dirige tanto el ataque como la defensa de su equipo. "Lucharemos por hacer un partido igual de bueno. No sé con qué jugadores ni con cuánta energía", afirmó Txus Vidorreta, que fue expulsado en el segundo encuentro por doble técnica y se quejó del criterio arbitral en Barcelona.