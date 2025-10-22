Primer día de trabajo de Trias en el Palau: "Necesitamos más que nunca a la afición"

Jordi Trias, quien fue pívot del Barça de baloncesto durante seis temporadas, volvió al club para reforzar la estructura de la sección, colaborando tanto en el área deportiva como en la institucional. A sus 44 años, afronta una nueva e ilusionante etapa después de haber ayudado a los jóvenes del Barça B en 2017, y quiso dirigirse a los aficionados en su primer día de trabajo.

“Espero un Palau Blaugrana lleno; necesitamos más que nunca a la afición, que debe ser nuestro sexto jugador. Desde la Junta se ha facilitado que los socios puedan acudir al Palau, los necesitamos mucho”, explicó sobre el partido que disputará el equipo de Peñarroya ante el Zalgiris, este jueves (20:30 horas) en el Palau Blaugrana.

Jordi Trias, junto a Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández / FC Barcelona

Avalado por el máximo responsable del baloncesto blaugrana, Josep Cubells, Trias destacó la importancia que tiene el aficionado en el Palau y la necesidad de sumar victorias en el inicio de una competición tan exigente como la Euroliga: “Hemos tenido problemas otras temporadas. Queríamos que nuestros aficionados estuvieran en el Palau, además, contra el Zalgiris, un clásico de la Euroliga con grandes jugadores... Es un partido muy agradable de ver y necesitamos la victoria. El inicio es muy importante. Ahora vienen tres partidos muy exigentes, no solo el del Zalgiris, todos en el Palau. Necesitamos que el público esté con nosotros”, repitió.

Tras 20 temporadas como jugador, en las que vistió la camiseta de cuatro equipos catalanes (Barça, Joventut, Manresa y Girona), entre otros conjuntos, espera poder ayudar a su querido Barça a cumplir los objetivos de la temporada. Sin embargo, primero toca responder ante el Zalgiris en un Palau Blaugrana que, como dice Trias, “necesita a la afición".