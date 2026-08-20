El primer Barça de baloncesto de la historia: debut con empate 2-2

El Barça de baloncesto cumplirá 100 años de vida el próximo lunes 24 de agosto, fecha en que empezará a celebrarse el Centenario de la sección blaugrana. Aquel lejano 24 de agosto se celebró una reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, celebrada en la antigua sede social del Club.

En la Plaza del Teatro, justo al lado de las Ramblas. Como puede apreciarse en el cuaderno del acta de la reunión, el texto que oficializa la creación de la sección fue escrito en castellano y decía: “Se aprueba la proposición del señor Cusell, creando la sección de Basket-Ball del Futbol Club Barcelona”.

Pere Cusell era el vicepresidente segundo y el secretario de la Junta. Desde entonces, la sección ha vivido 100 años de vida con victorias muy celebradas y derrotas muy dolorosas.

La configuración del equipo

Una vez que se creó la sección, era necesario configurar un equipo con jugadores que tuvieran una experiencia en otros equipos. Entonces, el baloncesto era un deporte mucho más amateur y los incentivos para jugar en el Barça eran poder jugar al tenis (en ese momento había una sección), poder entrar gratis en el campo de Les Corts a ver fútbol y tener el equipamiento de forma gratuita.

Ahora, gracias a la labor del Centro de Documentación del FC Barcelona, se publican dos imágenes inéditas del Barça 1926/1927. Salen inmortalizados los jugadores que formaron parte del primer Barça de la historia. Estas dos fotografías podrían llegar a ser las primeras imágenes conocidas del Barça de la historia.

El historiador Francesc Fernandez, autor de dos magníficos volúmenes de 'Historia del Barça de baloncesto' (1926-1940 y 1940-1965), ha identificado a los jugadores que aparecen en las fotografías. En la que está todo el mundo de pie aparecen (de izquierda a derecha): Ramon Rodoreda, Francisco Cardús, José Alonso, Rafael Calvet, Antonio Mach, León Gómez, José Mons, Joan Modrego (capitán), Juan Carbonell y Narcís Armadà.

Y en la fotografía en la que algunos jugadores están sentados, el orden es el siguiente: (de pie) Joan Modrego (capitán), Ramon Rodoreda, Rafael Calvet y Francesc Cardús; (en medio) Antoni Mach, León Gómez y Josep Mons; y sentados Narcís Armadà, Josep Alonso y Joan Carbonell.

El autor de estas fotografías es desconocido pero se realizaron el mismo día. Y se calcula que se realizaron entre diciembre de 1926 y enero de 1927, ya que el jugador León Gómez dejó al equipo después del partido del 23 de enero de 1927.

Primeros partidos y la primera pista

El primer partido amistoso se jugó casi cuatro meses después de la creación de la sección. Fue un amistoso entre Sants y Barça, con un empate 2 a 2. Éste sería un resultado impensable en el baloncesto actual. El equipo jugó más amistosos para preparar el debut oficial en el Campeonato de Cataluña, que llegó el 9 de enero de 1927 a la pista del Laietà (4-10).

Si se creaba una sección y un equipo también se tenía que crear una pista, que se ubicó en el primer centro polideportivo del Club ubicado en la actual plaza Sòl de Baix. El primer partido debía jugarse el 30 de enero ante el FC Gràcia, pero la pista no cumplía con los tamaños suficientes ni el terreno presentaba las condiciones óptimas. El partido se suspendió y los visitantes se hicieron con la victoria en los despachos.

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El primer partido como locales llegó, pues, el domingo 27 de febrero, en un partido ante el Tiberghien (4-0). Ese día se estrenó la pista, después de los trabajos necesarios para acondicionarlo. A partir de entonces, la sección de baloncesto ha ido evolucionando hasta los cien años de vida, que empezarán a celebrarse a partir de este lunes, fecha en la que se presentarán los actos de la celebración del Centenario.