El presupuesto que retrata al Barça de basket en la Euroliga

Los presupuestos marcan la dinámica de los equipos de la Euroliga. En mayor o menor grado, la economía es fundamental para crear un equipo ganador, lleno de estrellas y de jugadores de calidad en todas las posiciones de la pista. 'BasketNews' sacó a relucir las nóminas estimadas de los jugadores de los 20 equipos de la competición y, en consecuencia, el poder adquisitivo de cada club.

En esta lista, hay un claro líder que no debería sorprender a nadie: el Panathinaikos de Giannakopoulos. El salario neto de todos los jugadores en el equipo griego oscila entre los 26,5 y 27 millones, una cifra bastante alejada de su máximo perseguidor y rival, el Olympiacos, situado en la segunda posición con alrededor de 22 millones de euros.

En el segundo escalón de los gigantes europeos aparece el primer español: el Real Madrid. Los blancos se encuentran en la cuarta posición (18,5-19 millones de euros), por detrás del gran proyecto del Hapoel Tel Aviv, que ha reunido a varios 'cracks' en su roster a base de talonario. El equipo de Scariolo también aumentó su presupuesto este verano para alcanzar esta temporada la Final Four.

Salarios netos de los equipos de Euroliga / X

De hecho, los blancos ficharon para esta temporada a una gran cantidad de jugadores, como Trey Lyles, Chuma Okeke, David Kramer o Gabriele Procida. Muy de cerca les sigue el Anadolu Efes (18-18,5), que está realizando un curso para olvidar. Ni la llegada de Pablo Laso al banquillo ha dado frutos y los turcos prácticamente ya han dicho adiós a las opciones de entrar al play-in.

Bajando varios puestos más en la lista, con Dubai, Fenerbahçe. Estrella Roja y Partizan de por medio, aparece el Barça. Exactamente en la mitad de la tabla, ocupando la décima posición con unos salarios netos que suman 14,5 millones de euros. Una cifra que sitúa al club blaugrana como uno de media tabla a nivel económico, pero con mayores aspiraciones en lo deportivo.

Josep Cubells, responsable del Barça de basket / DANI BARBEITO

A todo esto se le suman otros factores, como la profundidad de plantilla, las lesiones o la edad media de los jugadores titulares. El ejemplo de una mayor eficacia en relación con el presupuesto y el nivel deportivo es el de Valencia Basket, situado en la decimotercera posición en cuanto a salarios (9,5 millones netos), pero en la tercera plaza de la clasificación.

Seguramente en ninguna sección seremos los que gasten más de Europa, pero tenemos presupuestos que nos permiten ser competitivos; todos estaríamos más cómodos si LaLiga no estuviera por encima de todos los deportes", aseguraba Xavi O'Callaghan, director de las secciones profesionales del Barça, al inicio de temporada.

De momento, el rendimiento del Barça en Euroliga está siendo bueno, ocupando una de las plazas de playoffs, aunque todo dependerá de cómo llegue el equipo físicamente a las últimas jornadas. Cualquier despiste puede dejarte fuera de los diez primeros, por lo que cada partido ya es "una final", como aseguró Xavi Pascual en la previa del partido ante la Virtus Bolonia de este miércoles.