Premio merecido para Joan Peñarroya: renovará con el Partizán hasta 2028

El Partizán de Joan Peñarroya se encuentra inmerso en la pelea por la liga adriática. El conjunto serbio está disputando las finales ante el Dubai Basket, con un balance favorable a los de Emiratos por 1-0 tras el 99-93 del primer encuentro. Este sábado, a partir de las 18h (CEST), el Coca Cola Arena acogerá el segundo encuentro, en una serie al mejor de cinco partidos, y en el que el equipo de Belgrado tratará de empatar la eliminatoria y hacerse con el factor pista.

El trabajo del exentrenador del Barça, ahora en el Partizán, está siendo extraordinario. Podía parecer una locura aceptar el banquillo del conjunto serbio tras la dimisión de Zeljko Obradovic, y más de la manera tan traumática en como se produjo la salida del mítico técnico.

Joan Peñarroya y Zeljko Obradovic, dos entrenadores temperamentales / SPORT

Peñarroya 'resucitó' al Partizán

No fueron unos inicios fáciles para Peñarroya, con un equipo prácticamente destruido, y con unos primeros partidos en los que no salía nada bien, y con una afición cada vez más agresiva y disgustada con el devenir del equipo. Pero el egarense, con una amplia trayectoria a sus espaldas en los banquillos, y acostumbrado a escenarios de todo tipo, fue revirtiendo poco a poco la situación.

En Euroliga no le dio tiempo a lograr el billete para el play-in, pero salvó el curso continental con un meritorio balance de 16 victorias y 22 derrotas. Dubai, su rival en el título de la ABA League, tan solo consiguió tres triunfos más.

Joan Peñarroya, en un partido de Euroliga con Partizán / EFE

En las finales de la ABA League

Y en la Liga Adriática, con un balance de 15 victorias y un único tropiezo en fase regular, derrotaron al Bosna en cuartos de final y al Estrella Roja en 'semis'. Una victoria, ante el rival ciudadano, que ha comportado cambios en el otro equipo de Belgrado, con la salida de Sasa Obradovic y la más que probable llegada de Ibon Navarro la próxima campaña.

A la espera de lo que ocurre en las finales de la ABA League, y de si Peñarroya cerrará su primera aventura en Belgrado con título, lo que es cierto es que en el Partizán están encantados con lo que el catalán le ha aportado al equipo, y algunos medios serbios ya dan por hecha su continuidad en la capital serbia más allá de este próximo verano.

Joan Peñarroya, entrenador del Partizán / Dani Barbeito

Confianza plena en él

El contrato de Peñarroya con el Partizán era hasta finales de la temporada que viene, pero 'Mozzart Sport' afirma que el exentrenador del Barça renovará con el cuadro serbio hasta 2028. Un premio más que merecido para un Peñarroya que, en gran parte, ha hecho olvidar a Obradovic, en lo que parecía una tarea prácticamente imposible para la gran mayoría, pero que ha terminado siendo una realidad.

Se espera un verano en el que Partizán refuerce de manera importante su proyecto de cara al próximo curso, especialmente, para recuperar todo el terreno perdido en la Euroliga estos últimos años. Y Peñarroya, de manera justa, podrá confeccionar a su antojo la plantilla, una vez confirmado que la confianza de Partizán en él es total.