Las preguntas que debería contestar Cubells tras la mala temporada del Barça

Tras disputar 81 partidos, la temporada del Barça terminó el pasado 8 de junio, con la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Liga Endesa a manos de Unicaja. Un triste final de curso, en el que se certificó la ausencia de títulos por segunda campaña consecutiva, en un año en el que la relación entre el club y la sección se ha erosionado más de lo esperado.

El 'Fair Play' financiero de la entidad no ha permitido excesivos movimientos en el baloncesto con la campaña en marcha, y tras la frustrada incorporación de Raul Neto, el club cerró el grifo, y se tuvo que acabar la temporada con los efectivos que lograron resistir a la plaga de lesiones que asoló al vestuario desde octubre. Una decisión que no sentó excesivamente bien en un grupo que ha terminado el año fundido.

Raulzinho Neto, antes de debutar con el Barça / VALENTÍ ENRICH

Peñarroya, portavoz a la fuerza

Los medios de comunicación le hemos insistido mucho a Joan Peñarroya sobre esa falta de fichajes. El entrenador azulgrana ha tenido que ejercer de portavoz de la sección más veces de lo que realmente le correspondía, y todo ello ha sido como consecuencia del silencio de Josep Cubells, el directivo responsable del baloncesto azulgrana. Tampoco se ha prodigado mucho en su discurso el General Manager de la sección, un Juan Carlos Navarro que sí que atendió a los periodistas desplazados al Carpena para vivir el último partido de la temporada. Sería positivo que Navarro también diera explicaciones en la capital catalana sobre una campaña que califica con un "aprobado", pese a haberse cerrado sin títulos.

Cubells ha guardado silencio

Cubells ha preferido guardar silencio ante la gran mayoría de temas que han ocupado la actualidad azulgrana. No hubo un discurso claro sobre el fichaje frustrado de Thomas Heurtel, consensuado con los grupos de animación. Tampoco se le escuchó cuando el equipo cayó a las primeras de cambio en la Copa del Rey, o tampoco mandó un mensaje de esperanza a la afición tras la dolorosa eliminación europea. Un playoff, ante el Mónaco, en el que se ausentó durante el segundo partido de la serie para acudir a Sevilla a ver la final de Copa del Rey del equipo de fútbol.

Laporta y Cubells, presentes en la derrota del Barça / Javi Ferrándiz | SPORT

¿Por dónde pasa el futuro europeo de la sección?

Como representante del club, no se ha conocido de manera directa la decisión, o no, de quererse sumar al proyecto europeo de la NBA, una decisión que puede marcar el devenir de la sección los próximos años. Tampoco se sabe si el Barça piensa en una mudanza del Palau a corto plazo, tras tanteárselo a los abonados en 2024, o cuál es la valoración del trabajo realizado por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, con los que se consensuó el giro de timón en la sección, tras las salidas de Sarunas Jasikevicius o Nikola Mirotic en 2023.

Joan Peñarroya, técnico del Barça, junto a Juan Carlos Navarro y Josep Cubells / Valentí Enrich

Son muchos los interrogantes por resolver. De hecho, no ha habido ni una simple valoración de cómo ha ido la temporada por parte del máximo dirigente de la sección. Mientras, el presupuesto de la sección, que ya de por sí no está para excesivos lujos, se va reduciendo, pero se pretende que la competitividad del equipo no se vea afectada. Un deseo que entra en conflicto por su contrariedad.

Una comparecencia sin fecha programada

El silencio mediático de Josep Cubells no parece que se vaya a romper, por lo menos, a corto plazo. En la agenda del Barça de basket no está programada una comparecencia de su máximo mandatario. Una decisión difícil de comprender, ya que hay una parte significativa de la afición muy desencantada con el rumbo que ha tomado el baloncesto azulgrana en los últimos años, y que necesita, más allá de explicaciones, motivos para volverse a ilusionar de verdad con el equipo. El diálogo no deja de ser el mejor ejercicio de transparencia para explicar la realidad de las situaciones. Pero por el momento, Cubells guarda silencio.