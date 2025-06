El precedente que amenaza al Barça de Peñarroya

El Barça tiene la oportunidad este viernes de estar en las semifinales de la Liga Endesa si gana en casa ante Unicaja. Los de Peñarroya hicieron lo más difícil, que era ganar en el Martín Carpena y recuperar el factor cancha. Aun así, no deben fiarse: una estadística no es muy optimista con el resultado de los culés en el segundo partido.

En Málaga, el Barça sacó adelante un partido que no tenía buena pinta en los últimos minutos. Los locales fueron durante gran parte del partido por delante, hasta que llegaron los tiros libres de Justin Anderson. El norteamericano forzó la prórroga anotando dos de tres intentos y el equipo catalán mostró su mejor versión en los cinco minutos extra.

"Ante todas las adversidades, estos chicos han estado ahí, no hemos ganado lo que nos gustaría haber ganado, pero siempre hemos estado ahí. Será un partido de máxima dificultad", comentaba Joan Peñarroya en la previa del segundo partido de playoffs de Liga Endesa.

El pívot del Barcelona Willy Hernangómez, durante el primer partido de playoffs / EFE

En la prórroga, los culés jugaron sin un '5' en pista, con Willy Hernangómez y Youssoupha Fall en el banquillo. Peñarroya apostó por un quinteto pequeño para poner el primer punto en la eliminatoria. "Antes ya habíamos jugado con dos '4', va un poco con la lectura de partido. Ellos juegan finales de partido con pívots que abren el campo. Estamos preparados para dar lo que nos requiera el partido", dijo.

El Barça quiere clasificarse en el Palau Blaugrana, junto a su afición, aunque sabe que no va a ser fácil. A pesar de haber ganado en el Carpena, el Unicaja no baja los brazos y sabe que ganar a los blaugrana en Barcelona no es algo imposible. Si hay alguien capaz de hacerlo es el conjunto dirigido por Ibon Navarro.

El entrenador del Barcelona, Joan Peñarroya, durante el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto que Unicaja y FC Barcelona / EFE

La estadística que teme el Barça

De hecho, los malagueños tienen el enfrentamiento directo ganado con el Barça en los últimos siete partidos en el Palau Blaugrana: Unicaja ha ganado un total de cuatro partidos y los locales lo han hecho en tres ocasiones. Una estadística que pone en alerta a Peñarroya y a sus jugadores, que no deben salir ni mucho menos relajados a este encuentro.

El último precedente en Liga Endesa es positivo para el Barça, que se impuso en casa a su rival en playoffs hace poco más de un mes. En esa ocasión, los de Peñarroya dieron la vuelta al partido en el último cuarto, contrarrestando la buena actuación de Tyson Carter y Kameron Taylor, dos de los jugadores más peligrosos de Unicaja.

En caso de ganar a los de Ibon Navarro en el Palau, el Barça se enfrentaría en semifinales al ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Baskonia, que dominan los blancos. Si hubiera Clásico, el Barça tendría el factor pista en contra y si remontan los de Laso lo tendrían a favor, jugando los dos primeros partidos en Barcelona.