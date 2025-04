La postura de Dame Sarr tras el 'terremoto' de su marcha del Barça

El nombre de Dame Sarr está ocupando la mayor parte de la actualidad del Barça de basket. La salida del exterior italiano hacia Estados Unidos sin el permiso del club azulgrana para disputar el Nike Hoop Summit, ha causado una enorme decepción en la entidad, que a través de un comunicado, expresó su malestar por la situación, "reservándose el derecho de defender sus intereses por las vías que considere oportunas".

Una de las personas que mayor decepción ha demostrado en las últimas horas ha sido su entrenador en el Barça, un Joan Peñarroya que sigue sin comprender como es posible que Sarr se haya decantado por ir a jugar un torneo que congrega a muchas de las jóvenes promesas del baloncesto mundial, pero que no deja de tener un carácter amistoso, en lugar de seguir ayudando al equipo azulgrana y contar con minutos en partidos de máxima exigencia ante algunos de los rivales más potentes de todo el viejo continente.

Las palabras de Peñarroya sobre Dame Sarr

"La decisión del club con Sarr la sabréis en los próximos días. Dame es un muy buen chaval. A partir de aquí, el baloncesto de formación ha cambiado, con la entrada de tanto dinero en Estados Unidos. Es muy difícil evitar que los talentos jóvenes vayan a jugar a universidades. Entiendo que Dame hará eso en verano. Dicho esto, la decepción a título personal es muy grande. Por mucho prestigio que tenga el torneo, creo que tendría que estar más agradecido al club que le ha formado, y tiene que tener un compromiso con el equipo, es uno de los 14 jugadores del roster del Barça. Hay que darle más valor a eso. Estaba jugando, no sé quién lo asesora. Si era más importante jugar ese torneo antes que el clásico o el playoff de Euroliga, pues no lo entiendo", admitió Peñarroya ante los medios tras el encuentro ante el Real Madrid.

Primeros entrenamientos en Portland

Sarr ya lleva días en Portland, donde el próximo sábado 12 de abril se disputará el torneo. Una presencia en territorio americano que hará que el jugador no esté a disposición del Barça para el trascendental compromiso del próximo viernes ante la Virtus Bolonia, con el futuro en Euroliga en juego, ni tampoco para el duelo del próximo fin de semana de Liga Endesa en Granada. A través de sus redes sociales, el italiano ya ha compartido algunas imágenes en las que aparece junto a otros convocados para el torneo.

Primeras imágenes de Dame Sarr en el Nike Hoop Summit / 'X'

La postura del jugador

Hasta el momento, se ha pronunciado el club, Peñarroya, y algunos de sus compañeros, como Tomas Satoransky y Darío Brizuela, tal y como recogieron los micrófonos de SPORT tras el clásico. Este diario ha contactado con el entorno de Sarr para conocer como estaban siendo para el jugador las horas posteriores al gran 'terremoto' generado por su marcha a Estados Unidos. Una salida, con la temporada en marcha, y con el jugador siendo importante para su entrenador, que deja clara su voluntad de seguir su carrera en America a partir del próximo verano.

Dame Sarr seguía aportando intensidad al Barça en el Olímpic de Badalona / FCB

Sin protagonismo hasta que se cerró el grifo de los fichajes

Reconocen, que hasta que el Barça decidió cerrar el grifo para incorporar refuerzos, Sarr no tuvo oportunidades, siendo el descartado habitual, incluso planteando una cesión que finalmente no se dio. Fueron aquellos meses, antes de acabar 2024, en los que el italiano, muy ilusionado con poder disputar el Nike Hoop Summit, recibió la autorización para poder ir a jugar el torneo. Sarr, que no ha querido aceptar las últimas propuestas azulgranas para renovar, es consciente de que en Estados Unidos le espera un gran contrato, con unas cifras mucho más altas de las que percibe actualmente. Pero en definitiva, hay cierto malestar en que Sarr quede ahora como el malo de la película en toda esta historia cuando realmente se le han empezado a dar minutos una vez que el Barça decidió frenar en seco cualquier incorporación para la presente temporada.

Metu apoya a Sarr: "Estoy orgulloso de ti"

Tanto el Barça, a través de su comunicado, como Peñarroya, ante los medios, explicaron que en los próximos días se conocería la decisión del club con el jugador, algo que la entidad azulgrana no ha anunciado todavía de manera oficial, y que según ha podido saber SPORT, tampoco le consta actualmente a Sarr. Lo que sí que le ha llegado al jugador ha sido el cariño de uno de sus compañeros en el vestuario azulgrana como es Chimezie Metu, que a través de una historia en su Instagram, se ha posicionado claramente a favor del jugador: "Sigue persiguiendo tus sueños, chico joven. Bloquea el ruido exterior. Estoy orgulloso de tí", comentó el '4' azulgrana, que se encuentra en Estados Unidos afrontando las primeras semanas de recuperación tras haberse roto el Aquiles de su pierna derecha en el pasado partido de Euroliga ante el Bayern.

Dame Sarr saluda a Peñarroya / @FCBbasket

Jakucionis jugó la edición del pasado año

El caso de Sarr, y el hecho de haber ido a disputar el Nike Hoop Summit, no es el único que le ocurre al Barça con alguno de sus jóvenes talentos. Sin ir más lejos, Kasparas Jakucionis, actual jugador de la Universidad de Illinois, disputó la edición de 2024: en algo más de diez minutos y medio, anotó tres puntos y capturó dos rebotes. A Michael Caicedo también le llegó la propuesta hace unos años, pero decidió desecharla, al igual que ha hecho Michael Ruzic este año. El interior del Joventut sí que ha obedecido la petición del club verdinegro de no autorizar su presencia en un torneo en el que, años atrás, participaron jugadores como Zaccharie Risacher, número uno del pasado draft de la NBA, Nikola Jokic, o los madridistas Gabriel Deck y Andrés Feliz.