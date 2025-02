Los planes del Barça para la próxima temporada

El Barça ya tiene puesta la mirada en la próxima temporada cuando todavía quedan unos meses para que finalice la presente, en un año decepcionante hasta el momento donde las cosas no han funcionado como se esperaba.

Las lesiones han sido un factor importante en una plantilla demasiado corta, que han dejado a los blaugrana sin Copa del Rey y si no hay un cambio de rumbo radical hasta junio, no parece que a este equipo le alcance para ganar la Liga Endesa ni mucho menos la Euroliga pero no va a renunciar a llegar lo más lejos posible en Europa y en la competición liguera, con un Joan Peñarroya que luchará hasta el final,

La idea de la sección, sin posibilidad de reforzar la plantilla por falta de recursos, es completar la temporada con los jugadores con los que cuenta actualmente, y cruzar los dedos para que no hayan más lesiones inoportunas, y tratar de presentar batalla hasta el final.

Lesiones determinantes

Lo cierto es que la grave lesión de Laprovittola ya fue un golpe devastador a principio de la campaña, a las lesiones que le siguieron de Metu, también Jan Vesely y el último en caer, uno de los puntales del equipo, Kevin Punter.

El club considera que con la plantillla totalmente sana pueden plantar cara a cualquier equipo europeo como se vió con el Panathinaikos o Olympiacos, aunque jugar al límite y con mucho minutaje de algunos jugadores acaba pasando factura.

No todos los fichajes blaugrana han funcionado esta temporada / FCB

Algunos jugadores han dado un paso adelante como Brizuela, Parra e incluso Fall, por lo que consideran que es una buena base de cara a la próxima campaña donde pueden haber ajustes importantes.

Renovar a Metu, una obligación

El primer objetivo que se han marcado es renovar a uno de los hombres que más han sorprendido por su adaptación y efectividad, como Chimezie Metu. Es casi una obligación lograr sus servicios para el próximo año ante las dudas que sigue presentando un Willy Hernangómez al que todavía que le quedará otro año de contrato.

Uno de los puestos a reforzar es la posición de base. Juan Núñez necesita más tiempo y las miradas las ha puesto en el base de La Laguna Tenerife, el alemán David Krämer, que gusta mucho a la secretaría técnica, aunque el Madrid también le tiene echado el ojo.

David Krämer ya ha recibido el interés del Barça / EFE

Justin Anderson y Kevin Punter acaban contrato y se debe decidir si tendrán continuidad. Punter ha demostrado ser un jugador valioso, liderando al equipo mientras Anderson ha destacado por su entrega y lucha. Habrá que ver si les buscan sustituto o se sigue confiando en ellos.

Decisión a final de temporada

En cuanto al futuro de Joan Peñarroya, ahora mismo la idea es que complete su primera temporada en el banquillo balugrana y se evaluará su trabajo una vez concluya el actual curso.

Peñarroya tiene contrato un año más pero su continuidad no está asegurada / FCB

El técnico de Terrassa tiene una temporada más de contrato aunque si surge la oportunidad de traer un técnico con más prestigio, se activará la operación y habría que negociar la salida del actual entrenador.

Unas decisiones que deben empezar a madurarse en las próximas semanas mientras avanza una temporada en la que las expectativas de levantar un título, se antojan, ahora mismo, muy lejanas.