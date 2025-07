El plan de Laprovittola antes de volver a jugar con el Barça

Nico Laprovittola encara la recta final de su recuperación. El exterior argentino ultima su vuelta a las pistas tras sufrir el pasado de octubre una desgarradora lesión en su rodilla que le dejó fuera del equipo cuando apenas se llevaba un mes transcurrido de temporada oficial.

Una baja devastadora para toda la sección. Desde el vestuario, que perdía a uno de sus líderes dentro y fuera de él, como para un Joan Peñarroya que en pocas semanas ya le había elegido como su base de mayor confianza, devolviéndolo al '1' tras la apuesta, tanto de Sarunas Jasikevicius como de Roger Grimau, de colocarlo de escolta, con un excelente resultado: 'Lapro' ha sido uno de los jugadores más destacados del Barça estas últimas temporadas, y la apuesta de incorporarlo tras su salida del Real Madrid fue exitosa.

El Barça de basket no podrá contar con Nico Laprovittola hasta la próxima temporada / ACB Photo - S. Gordon

A Laprovittola se le ha echado mucho de menos. Un sentimiento generalizado que habla de ese gran impacto en las primeras semanas de competición. En el horizonte siempre quedará como hubiese marchado el curso pasado si tanto él como Kevin Punter hubiesen compartido encuentros y encuentros en pista. Una incógnita que quedará despejada la próxima campaña, en la que ambos volverán a ser referencias en el perímetro. Toquemos madera para que la salud les respete, tanto a ellos como al resto de la plantilla tras un último curso terriblemente complicado en este aspecto.

La recuperación de 'Lapro'

La fase de recuperación del argentino ha ido viviendo diferentes etapas. Desde el trabajo más físico en el gimnasio, a recuperar sensaciones con el balón lanzando a canasta. En las últimas semanas de competición para el Barça, era habitual verle en el Palau encadenando triples tras triple, exhibiendo un acierto que demuestra que el talento no se pierde. A 'Lapro' se le veía en un gran estado de forma, pero no estaba disponible para ayudar al equipo. Una situación que sí que se producirá en el inicio de la pretemporada, programada para la última semana de agosto, en la que Joan Peñarroya y sus jugadores volverán al trabajo.

El stage de preparación recuperará destinos más habituales, de manera que no se repetirá la gira por tierras chinas que se llevó a cabo en 2024 y de la que el Barça todavía no ha recibido toda la cantidad económica acordada. En todo caso, Laprovittola ya estará disponible para su entrenador desde el inicio si todo sigue su curso, de manera que ya estará presente para disputar los primeros amistosos de la pretemporada así como la Lliga Catalana. Hay que recordar que este 2025, el cuadro azulgrana no disputará la Supercopa tras la temprana eliminación en el Playoff de la Liga Endesa.

Convocado por Argentina

Pero antes de que el director de juego regrese a la disciplina del equipo catalán, Laprovittola formará parte de la convocatoria de Argentina que va a disputar el próximo Americup del 22 al 31 de agosto. En la lista del seleccionador Pablo Prigioni hay nombres como el de Facundo Campazzo, Nico Brussino, Gabriel Deck, o el del futuro compañero de 'Lapro' en el Barça, Juani Marcos. De hecho, el nuevo director de juego tiene muchos números de formar parte de la lista definitiva de la albiceleste para afrontar el torneo americano.

Los planes con la selección

En cambio, el rol de Laprovittola con la selección será muy distinto. Según pudo confirmar SPORT, Laprovittola se incorporará a la expedición argentina en Madrid el próximo 22 de julio. Pero su presencia con el combinado nacional se limitará únicamente a seguir con su recuperación y estar presente en un grupo en el que es una de las grandes referencias. No se contempla que el azulgrana dispute alguno de los amistosos que tiene previstos el combinado de Prigioni, ni que tampoco tenga una carga importante durante los entrenamientos. Será una puesta a punto con los suyos antes de arrancar la temporada con el Barça.

A Laprovittola se le viene por delante una campaña importante en su futuro, ya que es la última con contrato con el Barça. Cumplirá 36 años el próximo mes de enero, pero tal y como rindió antes de lesionarse, en su caso queda más que demostrado que la edad es un número.