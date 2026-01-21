El plan inesperado de Pascual y Brizuela con el que el Barça tumbó a Dubai: "Lo tiene todo para ser determinante"

La 15ª victoria de la temporada del Barça en Euroliga fue agónica y mucho más ajustada de lo que se podía presagiar. Después de dominar a Dubai y entrar al último cuarto con una ventaja de 12 puntos (79-67), el equipo que entrena Jurica Golemac reaccionó en el último cuarto y, con un parcial de 12-22, estuvo muy cerca de asaltar el Palau y lograr la segunda victoria del curso ante los azulgranas.

Pero, una noche más, Darío Brizuela volvió a aparecer en el momento en que más le necesitaba el equipo y, a falta de dos segundos, anotó una ‘bomba’ al más puro estilo Juan Carlos Navarro con la que el Barça selló el triunfo por 91-89. La ‘Mamba Vasca’ picó como de costumbre, encendiendo a un Palau excitado que volvió a presenciar una noche épica de su equipo.

Partido magistral de Brizuela ante Dubai

Los números de Brizuela hablan por sí solos. En 25 minutos y 15 segundos sobre el parquet, el ‘8’ azulgrana se fue hasta los 25 puntos, con un 6/8 en tiros de dos puntos, un notable 4/7 desde el triple, además de capturar dos rebotes, repartir cuatro asistencias y recuperar un balón. Todo ello para 22 créditos de valoración, su cifra más alta en lo que va de temporada entre Euroliga y Liga Endesa. Curiosamente, Brizuela anotó 19 puntos en el partido de la primera vuelta que no pudieron ayudar a conseguir el triunfo (83-78).

"Ha sido un partido muy complicado en el que hemos jugado un buen baloncesto, pero hemos llegado cansados al final del partido. Eso nos ha hecho cometer errores, han vuelto al partido, pero hemos sido capaces de sacarlo adelante, que no era nada fácil. Me siento muy bien con la canasta final, siento alivio entre comillas y luego he sentido muchos nervios en la última defensa", comentó tras el partido Brizuela a los micrófonos de SPORT.

Darío Brizuela se fue hasta los 25 puntos en la victoria ante Dubai / Gorka Urresola

El plan de Pascual con Brizuela

Un Brizuela que vivió una situación algo atípica, como es la de partir desde el quinteto inicial. Hizo de ‘3 bajito’ junto a Tomas Satoransky y Kevin Punter. Una decisión que tanto el propio Darío como Pascual explicaron tras el encuentro ante Dubai. "Xavi me comentó el martes por la mañana que a lo mejor salíamos así para intentar meter presión al equipo contrario, que Kevin Punter tuviera algo más de espacio y que estuvieran más pendientes de mí. Creo que los dos hemos jugado con más libertad y espacios; la defensa ha estado más pendiente de nosotros y ha funcionado. Estábamos preocupados porque tuviera que defender a un ‘3’ en el rebote; he sufrido un poco ahí, pero en general ha funcionado", explicó Brizuela, y en esa misma línea siguió Pascual en sala de prensa.

Kevin Punter y Darío Brizuela, durante el partido de Euroliga ante Dubai / Gorka Urresola

Las palabras de Pascual

"Queríamos cambiar alguna cosa, ya que en los últimos partidos no habíamos empezado nada bien a nivel ofensivo. Sabíamos que a nivel numérico Dubai es el mejor equipo de la Euroliga en los primeros cuartos, que perderíamos algo de estatura y sufriríamos algo en el rebote, pero pretendíamos controlar más con tres jugadores de creación, atacar al más débil del equipo contrario y nos ha salido bastante bien lo que hemos buscado", comentó inicialmente Pascual, que luego tuvo palabras de elogio hacia Brizuela.

Xavi Pascual, durante el partido ante Dubai / Gorka Urresola

Elogios hacia la 'Mamba Vasca'

"Darío lo tiene todo para ser determinante. Puede hacer prácticamente todo bien. Hemos hablado y yo no quiero que sea un jugador revulsivo, quiero que sea un jugador constante. Hablo mucho con él, es un chaval extraordinario y estoy encantado de tenerlo. Hablamos mucho antes del partido, de lo que queríamos, y ha contestado muy bien. No tuvo un buen día en Burgos, en Madrid no nos salieron las cosas a nivel global, pero en general está siendo bastante constante, jugando bastante bien y nos está ayudando muchísimo. Un jugador muy importante en mi manera de entender el juego, tiene casi todo lo que necesito para su posición", comentó Pascual sobre su escolta.

Y ante ese escenario, Brizuela sigue aprovechando la confianza de su entrenador para seguir creciendo en el Barça y que su aportación al equipo sea cada día más constante. Tal y como quedó demostrado ante Dubai, el recurso de compartir pista con Punter puede ser muy beneficioso para diversificar atenciones en las defensas rivales. Sin el cansancio acumulado de haber jugado tres partidos en cinco días, la victoria de anoche quizás hubiese sido algo más holgada. Pero en un momento en el que el partido requería de superhéroes, Brizuela no tuvo problema alguno en enfundarse la capa.