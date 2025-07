El plan del Barça con Metu

Tras el fichaje frustrado de Makoundou, el Barça se mueve para incorporar a un interior que refuerce la plantilla en las posiciones de '4' y '5'. Los azulgrana tenían claro que el jugador del Mónaco era el ideal para aterrizar en Barcelona junto a Shengelia, pero el francés finalmente ha decidido quedarse en el equipo dirigido por Vassilis Spanoulis, a pesar de la alta competencia.

Ante esta situación, a los culés no les ha quedado otra que buscar otro nombre, porque actualmente el número de jugadores del primer equipo es insuficiente para afrontar toda la temporada. Es entonces cuando ha aparecido la opción de Chimezie Metu, que actualmente se encuentra libre tras finalizar su contrato el 30 de junio.

Metu es un jugador que gusta en el Barça, debido al buen rendimiento que dio la pasada temporada, donde tuvo la mala fortuna de romperse el talón de Aquiles en el tramo decisivo de la temporada. Una de las claves de su incorporación es que no ocuparía una plaza de extracomunitario, ya que actuaría como un jugador de pasaporte nigeriano.

Chimezie Metu se lesionó a finales del mes de marzo en un partido de Euroliga ante el Bayern Múnich / ACB Photo - Marc Graupera

Además, según ha podido saber 'SPORT', la llegada de Metu no sería en forma de fichaje, sino de renovación. Antes de la lesión del jugador, que se produjo en marzo, el Barça ofreció una oferta de ampliación de contrato a Metu, que se acabó torciendo en el partido de Euroliga ante el Bayern de Múnich. Aun así, la respuesta del ala-pívot había sido positiva.

Aunque haya pasado el plazo del 30 de junio, la idea sería la de firmar un contrato de renovación, entendiendo que la situación ha cambiado por la lesión en el talón de Aquiles. Vista la situación, Metu es la mejor opción para el Barça. Un jugador que conoce perfectamente la actualidad del club, que ha rendido en el Palau y no entorpecería a los estadounidenses Clyburn y Cale.

Cuando el jugador decidió operarse en Estados Unidos, ya dio señales de que su intención no era la de abandonar Barcelona. "Nadie puede saber qué nos depara el futuro, pero algo sí sé: este club ocupará un lugar especial en mi corazón para siempre. Espero que no estemos separados mucho tiempo. Sé que este no puede ser el final de nuestra historia", comunicó a través de una carta.

Un refuerzo importante en el '5'

Si acaba haciéndose oficial su llegada, Metu se uniría en la posición de '5' a Willy y Vesely, aunque también puede ejercer como ala-pívot. En Euroliga, el formado en USC promedió 11 puntos y 4,8 rebotes por partido. Un jugador con buena mano desde las distintas zonas de la pista y con buenas transiciones.

La llegada de Metu no significa que no llegue nadie más para cubrir la zona del pívot. En caso de que pueda llevarse a cabo una operación, el Barça la realizará con la intención de hacer más grande la plantilla. Todo lo posible. La exigencia del calendario no dará ni un respiro y no está planificada para plantillas que no lleguen a 13 o 14 jugadores como mínimo.