El pívot estrella, la gran inversión que prepara el Barça

Tras anunciar el fichaje de Josh Nebo como el primer pívot para la próxima temporada, el Barça sigue moviéndose para reforzar la posición de '5' y darle a Aleksander Sekulic interiores de garantía para competir de tú a tú contra los principales equipos de la Euroliga.

Nebo, estadounidense de 28 años y con pasaporte esloveno, ya ha estado bajo las órdenes de su nuevo entrenador en partidos internacionales. El Barça le ha firmado un contrato hasta 2029 tras su paso por el Olimpia Milano. El gran objetivo marcado en la sección es que el potente pívot de dos metros y seis centímetros sea capaz de repetir el gran nivel exhibido en el Maccabi en la 23/24, en la que se confirmó como uno de los mejores pívots del viejo continente.

Josh Nebo es el tercer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

Importante subida en la masa salarial

Nebo es el tercer fichaje confirmado tras las llegadas de Olivier Nkamhoua y Justin Robinson. En los próximos días, el Barça debe anunciar las incorporaciones de Umoja Gibson, Agus Ubal, y las de los aleros Tyrese Martin y Stanley Umude, que si nada se tuerce, completarán la posición de '3' junto al renovado Joel Parra. En gasto de plantilla, se espera que la sección ascienda de los 28,5 millones de euros de esta última campaña a unos 36.

Tras haberse ahorrado fichas significativas como las de Jan Vesely, Tomas Satoransky, o especialmente la de Willy Hernangómez, hasta el momento, en el apartado de fichajes tampoco se ha firmado a un nombre de primerísimo nivel o a alguna estrella contrastada de la Euroliga. Por lo tanto, el Barça todavía tiene un margen importante para invertirlo en su pívot titular, y también en el tercer '5' que complemente la posición.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Dinero en caja

Con los fichajes ya anunciados y con los otros ya cerrados y encarrilados, la masa salarial de la primera plantilla se sitúa en estos momentos en unos 31 millones de euros. O lo que es lo mismo, hay, aproximadamente, unos cinco 'kilos' para intentar afrontar el fichaje de un pívot estrella más ese tercer interior que complete la ficha 14 de la plantilla.

El colapso del fichaje de Moses Wright deja al Barça sin uno de los mejores pívots del viejo continente, y algo más de 800.000 euros en caja: el Barça recibirá 900.000 de Olimpia Milano tras haber abonado algo menos de 100.000 a Zalgiris por la libertad de Wright. Ante este escenario, y con un pívot físico e intimidador en nómina, la secretaría técnica azulgrana valora un posible giro de timón en esa apuesta por el pívot estrella.

Moses Wright, junto a Jan Vesely / Euroleague

El perfil de pívot que puede llegar al Barça

El perfil del '5' titular que busca el Barça es la gran carpeta abierta a día de hoy en los despachos de la sección. Todas las opciones están abiertas: desde un perfil como el de Wright que sea similar al de Nebo, a un interior con amenaza exterior, sin descartar opciones híbridas que intenten aglutinar el máximo de cualidades posibles. Hay músculo económico para firmar a un gran nombre que se encuentre libre, o bien acometer el pago de una clásula y combinarlo con una importante oferta. La idea de Xavi Pascual era blindar la pintura con dos 'bestias' físicas, pero ahora la situación está abierta a cambios.

Mario Bruno Fernández y Xavi O'Callaghan gestionan la sección hasta la llegada de Xevi Pujol / Dani Barbeito

Apuestas como las de Gibson, Umude o Martin son interesantes, llegan con garantías al Palau, pero no dejan de ser 'melones por abrir' en cuanto a que serán sus primeras aventuras tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. El basket azulgrana tiene margen para realizar una importante inversión en su '5' más destacado, y en un verano en el que la afición echa de menos 'estrellas' en los rostros nuevos del próximo curso, toca no escatimar en esfuerzos y poner toda la carne en el asador. Medios y dinero hay.