Una Penya eufórica ya espera con ganas al Barça

Un derbi siempre es especial y más cuando el ASISA Joventut llega en un gran momento de forma y con ganas de darle a su afición un gran triunfo contra el eterno rival, el Barça. Este domingo (19.00) verdinegros y azulgranas se miden en la jornada 22 de la Liga Endesa, un encuentro donde la Penya llega como séptimo clasificado (13-8), mientras que el Barça lo hace como tercero (15-6).

El ASISA Joventut viene de conseguir el pase a los cuartos de la Basketball Champions Lague y espera prolongar su buen momento contra el Barça. Reconoce Adam Hanga que el equipo está con ganas de hacer un buen partido este domingo.

“Estamos muy contentos. Siempre cuando consigues un objetivo, todos los estamos, el grupo y la afición. Ahora vamos a por el siguiente objetivo, queremos quedar primeros de grupo en la BCL. Sabemos que no será fácil porque jugamos contra Unicaja fuera de casa, es nuestro rival directo, pero intentaremos conseguir este segundo objetivo", dijo el jugador verdinegro, en declaraciones a los medios del club.

Parker debutó en la Champions y ahora se medirá al Barça con la camiseta del ASISA Joventut / CHAMPIONS

Pide el apoyo de la afición

“Este año estamos muy sólidos, por eso estamos en el Top8 en ACB y bien en BCL, pero nos falta este año, quitando el día de Valencia Basket, ganar a uno de los grandes equipos de la liga. Tenemos una oportunidad en casa, espero que venga mucha gente, y podamos ganarle al Barça porque es importante que contra los grandes, los equipos de Euroliga, podamos ganar este tipo de partidos”, comentó el húngaro. “Nosotros queremos quedar en el Top 4 de la ACB. Este partido es un paso más para conseguir el objetivo de estar entre los cuatro mejores”.

La Penya está haciendo un año muy ilusionante, gracias a un equipo que transmite y que engancha a la afición. Confiesa que “he tenido la suerte de que en casi todos los equipos en los que he jugado, dicen que son de los mejores de la historia de cada club.

Hanga cree que es un buen momento para sumar una victoria ante uno de los grandes de la Euroliga / JOV

"Tenemos un gran potencial y mucha calidad, pero eso no gana títulos por sí solo. Tenemos que trabajar día a día y creo que así lo podemos conseguir. Todo el mundo sabe que queremos ganar la BCL, y en ACB acabar en el Top4 para llegar lo más lejos posible”, asegura Hanga.

Parker, a marcar la diferencia

Los verdinegros se han reforzado con Jabari Parker, una pieza que da un salto de nivel al equipo muy importante. Para Hanga, “Jabari tiene tanta calidad que se adapta muy fácil a cualquier equipo y situación. Es un jugador muy inteligente, que lee muy bien el juego.

“Quiere jugar, tiene muchas ganas de jugar. Parker está para hacer todo lo posible para ganar, él me ha dicho que quiere ganar. Es un jugador extraordinario, y también es una gran persona. Va a ser clave para nosotros en el futuro”, comentó Hanga.

El técnico verdinegro solo cuenta con la baja de Guillem Vives para el derby del domingo en el Olimpic, todavía en fase de recuperación de su esguince en el tobillo izquierdo.