Pendientes de la rodilla de Juan Núñez y su regreso al Barça

Hace dos semanas, Juan Núñez se volvió a sentir jugador de baloncesto tras dejar atrás la recuperación de la grave lesión de rodilla que se produjo el pasado mes de febrero. La articulación del base madrileño dijo basta tras la última Copa del Rey, y en marzo, pasó por quirófano debido a una rotura en el menisco externo de su rodilla derecha.

Se estipuló medio año de bajo, en unas fechas que coincidieron con el inicio de la pretemporada azulgrana. Fue un verano de mucho sacrificio y esfuerzo combinando actividad en pista y en gimnasio. Tras unos primeros días para acabar de coger el tono, Núñez regresó a la rutina de equipo, y tuvo minutos en el triunfo azulgrana ante París disputado en Encamp.

Un regreso amargo

Pero dicho partido trajo una mala noticia para el base español: la rodilla intervenida se inflamó tras el duelo y en el Barça saltaron las alarmas. El club decidió que Núñez estuviese parado dos semanas para ver como evolucionaba dicha inflamación, y en función de lo que ocurra tomar una u otra decisión.

El '17' azulgrana vio desde la banda el amistoso disputado en Platja d'Aro ante el Bàsquet Girona y también los dos compromisos de Lliga Catalana ante Morabanc Andorra y Joventut. De hecho, ante el cuadro del Principado, Joan Peñarroya tampoco pudo contar con Juani Marcos, con una sobrecarga en el aductor que no fue a mayores y que sí que le permitió vestirse de corto ante la Penya.

15 días de reposo

En estos tres partidos se ha visto a un Juan Núñez que vestía una media de compresión que le ocupaba toda la pierna derecha. De hecho, los primeros reconocimientos médicos que se le hicieron tras la inflamación arrojaron que la parte intervenida estaba en perfecto estado. Y durante la Lliga Catalana, se vio a un Núñez con un buen estado de ánimo y confidente en que podrá volver a incorporarse a la rutina del equipo en poco tiempo.

Núñez no pudo disputar ningún minuto en la Lliga Catalana / FCB

Una vez cumplidos los 15 días de reposo marcados por los servicios médicos del club, se espera que Núñez pueda reincorporarse esta semana a la dinámica de entrenamiento. Pero como ocurre en estos casos, sin ningún tipo de prisas y sin la obligación de reaparecer el próximo viernes en el amistoso ante el Hiopos Lleida (20h CET) con el que el Barça dará por cerrada la pretemporada.

Brizuela, otro regreso muy esperadso en el Barça

Una semana que contará también con la buena noticia del regreso al grupo de Darío Brizuela. La 'Mamba Vasca' regresó del Eurobasket con una sobrecarga en los isquios de su pierna derecha que también le han mantenido fuera del equipo estas dos últimas semanas.

Darío Brizuela y Juan Núñez son dos perfiles exteriores muy importantes para Peñarroya / FCBQ

El donostiarra arranca su tercera temporada en la capital catalana, y el gran protagonismo vivido en su segundo curso en el Palau debe seguir creciendo en cuanto a jerarquía dentro y fuera de la pista. Un 'fichaje' que Peñarroya recibirá con los brazos abiertos.