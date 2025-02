Peñarroya: "Cuando vienes al Barça no esperas vivir tantas desgracias"

A pocas horas de viajar hacia Madrid para disputar el cuarto clásico de la temporada, Joan Peñarroya no pudo disimular la preocupación con la que vive la delicada situación por la que pasa el Barça de basket, castigado por las lesiones y por el inmovilismo en los despachos para reforzar la plantilla.

El último en caer ha sido un Juan Núñez que estará parado un mínimo de dos semanas por unos problemas de rodilla que estaban castigando su rendimiento. Su baja se une a las ya conocidas de Nico Laprovittola, Jan Vesely y Kevin Punter.

"El tema es preocupante porque lleva unos meses arrastrando problemas en la rodilla que durante muchas semanas le han impedido entrenar y estar a nivel físico como a él le gustaría. Ahora está en un momento en el que no puede jugar. Desde los servicios médicos se toma la decisión de hacer la última intentona, aunque ya hemos hecho de todo con él, y ha hecho un sacrificio muy grande, jugando infiltrado y con todos los tratamientos posibles, pero veo complicado que vuelva a jugar esta temporada con nosotros".

Juan Núñez fue el MVP del Barça ante Efes / FCBBASKET

Las palabras de Peñarroya sobre los fichajes

Cuestionado por si el club no se planteaba hacer fichajes pese a un nuevo contratiempo, como el de Núñez, el técnico azulgrana no quiso profundizar y entonó un discurso de resignación, dejando claro que la situación no ha cambiado respecto a las últimas comunicaciones.

"Ya he hablado de esto. Hoy a las seis se acaba el plazo para fichar, ¿qué queréis que os diga? Yo soy entrenador y entreno a los jugadores que tengo para intentar sacar el máximo de los que estamos en la pista. Todo lo demás, ya lo he hablado con quién tenía que hablar hace semanas. A partir de aquí, yo me dedico a entrenar. Cuando vienes a un club como el Barça esperas que las cosas vayan mejor y no tener tantas desgracias".

Navarro y Peñarroya, siguendo el entrenamiento / Javi Ferrándiz

El papel de los jóvenes

Para el partido ante el conjunto blanco, Peñarroya tira de los jóvenes Raul Villar y Sayon Keita para completar la convocatoria, pero también fue claro sobre el papel que pueden tener los jóvenes ante tantas lesiones en el primer equipo y la ausencia de fichajes: "Tenemos una de las mejores canteras de Europa. Los chavales son espléndidos, pero no están preparados para jugar al nivel que exige este club en Euroliga y ACB".

Poco se le preguntó a Peñarroya sobre el primer clásico de 2025 y en el que el técnico busca su primera victoria ante el eterno rival desde que dirige al Barça: "Es una visita muy importante y buscamos una victoria que nos permitiría recuperar al basket average ante un rival directo a falta de siete jornadas para acabar la liga regular".

Joan Peñarroya está viviendo sus horas más difíciles como técnico azulgrana / EFE

Objetivos ambiciosos

Por último, y cuestionado por si el Barça debía redefinir los objetivos en esta segunda mitad de temporada, Peñarroya apeló a la ambición del grupo, pese a las dificultades a las que deben hacer frente.

"El equipo tiene que estar más junto y mentalizado, sacar la dureza. Hemos de ser conscientes de nuestra realidad actual y a partir de aquí no renunciar a nada, las aspiraciones siguen siendo las máximas. Será complicado tener regularidad en estas condiciones, pero podemos tener partidos brillantes", concluyó.