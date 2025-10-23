Peñarroya: "El vestuario está tocado porque no hemos estado a la altura"

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, no buscó demasiadas excusas a la sonrojante derrota vivida ante el Zalgiris Kaunas. Derrota inapelable ante una afición que empezó a mostrar su disgusto, aunque a cuentagotas.

"Hemos hecho un partido malo y no hemos estado a la altura para ganar a Zalgiris. Sabíamos que ellos dominaban en el primer cuarto y hemos arrancado con un parcial malo. Hemos ido detrás en los dos lados de la pista, débiles en defensa, blandos en el 1 vs 1 y no hemos jugado con nuestro ritmo", dijo el técnico azulgrana.

Al entrenador del Barça le preguntaron por la ausencia de Fall, que empieza a ser una constante. "Nadie pregunta por Fall cuando se gana. Él está bien, entrenando bien, tenemos cuatro ‘5’. El partido ha estado muy lejos de los de la semana pasada, ha faltado energía, nuestra frustración nos ha hecho tener malos porcentajes", se centró Peñarroya.

El técnico azulgrana, durante un tiempo muerto ante los lituanos / Valentí Enrich / SPO

Elogios para Parra

A quién sí elogió fue a Joel Parra. "Está siendo importante. Hoy hemos jugado mal, Joel ha sido el mejor de nuestro equipo, pero hay unos roles, pero que hacemos, sentamos a Shengelia y a Clyburn? Somos conscientes de que lo hemos hecho mal y el vestuario está tocado", reconoció.

"No es habitual ir detrás en el Palau con esa diferencia que hemos tenido y no nos gusta. Me quedo con la reacción positiva en el último cuarto, han luchado y hemos estado más intensos que en los primeros 30 minutos", tratando de sacar algún aspecto positivo a una noche aciaga.

El Barça hizo el ridículo ante el Zalgiris y el público mostró su disconformidad / Valentí Enrich / SPO

"Dar un mensaje después del mal partido es complicado. Hay jugadores que cobran más millones en 8 o 9 equipos de Euroliga. Con lo que tengo lo intentaré hacer lo mejor posible, hoy no hay excusas", dijo a modo de resumen el entrenador, que parecía igual de tocado que sus jugadores.

"Hoy nos han superado y no hemos estado al nivel que tocaba. El 0-9 inicial nos ha afectado más de lo que tocaría y no hemos reaccionado. No hemos podido reducir la diferencia y ellos han llevado la iniciativa en los dos lados de la pista", finalizó.