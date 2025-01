Peñarroya: "Somos la tercera mejor defensa de la Euroliga en valores reales; se tiene que ser más objetivo"

El Barça buscará este viernes en Villeurbanne ante ASVEL su quinto triunfo consecutivo en Euroliga (sexto en todas las competiciones) para afianzar todavía más el buen momento por el que pasan los azulgranas en este inicio de 2025.

Joan Peñarroya quiso ser prudente con esta buena racha de sensaciones y avisó del peligro de un equipo como ASVEL, rápido en transiciones y que siempre puede poner en peligro jugando en casa. "Aquí el Palau ya ha demostrado que es un equipo con talento, con jugadores importantes, con mucha capacidad de desequilibrio individual, muy buenos atletas y, si juega cómodo, pone en problemas a todo el mundo".

Theo Maledon, dolor de muelas

La principal amenaza ofensiva para los culés apunta a ser el base de 23 años Theo Maledon, líder de los franceses en Euroliga: "Es un jugador que el año que viene, si no está en la NBA, estará en uno de los equipos grandes de la Euroliga. Pero tiene otros jugadores: Nando de Colo, que los equilibra, Paris Lee, Robertson.... es un equipo que tiene talento, que juegan como muchos de estos equipos franceses, les gusta jugar a campo abierto, les gusta jugar con transiciones rápidas, jugadores de mucho 1x1. Los hemos de intentar parar en equipo, no individualmente. Este Barça ha competido bien con equipos de diferentes formas de jugar. Nosotros nos tenemos que adaptar a cualquier tipo de rival, a cualquier forma de jugar".

Maledon está firmando una gran temporada con Asvel en la Euroliga / EFE

Sobre el momento dulce por el que pasa el equipo: "Está claro que las cinco victorias consecutivas tranquilizan a todo el mundo, pero bueno, estamos en el mes de enero, queda todo lo bueno, todo por lo que un equipo como el nuestro quiere luchar. El equipo es consciente de eso. Cuando perdemos, aunque sea difícil, tenemos que no estar súper nerviosos. La dinámica es normal, mañana vamos a Villeurbanne, de allí nos vamos a Murcia, otro rival súper complicado"

La posible incorporación de un base

Peñarroya también habló sobre la posibilidad de seguir fichando un base en el mercado: "Mal iríamos si nos basáramos en los resultados para hablar de si hay que incorporar o no incorporar. La situación es la que es, hace tres meses y medio se nos lesionó un jugador vital (Laprovittola) para el equipo, encontramos un sustituto (Raul Neto) pero tuvimos toda la mala suerte del mundo y a partir de ahí no ha cambiado nada. Seguimos en la misma línea que hace un mes, dos o tres".

Joan Peñarroya en la previa del partido de ASVEL / Valentí Enrich

Sobre la actual estabilidad: " El tema es que cuando hubo esa serie de derrotas, la mayoría fueron en la última jugada del partido. Eso no es habitual, perder siete partidos seguidos en la última jugada o en el último minuto entrando o ganando empatado. Si hubiera sido solo una situación normal del 50%, lo que era un drama, pues seguramente ahora estaríamos casi primeros en Euroliga y habríamos sufrido mucho menos en ACB. Es verdad que hemos estado más sólidos, hemos dominado más los partidos, pero eso, jugando tantos partidos como jugamos, no es fácil"

"La defensa del Barça es la tercera mejor en Euroliga en valores reales"

Las claves: "Nos han anotado menos puntos, no el último día de Bilbao, pero nos han anotado menos puntos. Podríamos diferenciar lo que es Euroliga de Liga Endesa. Ahora parece que quede oportunista, pero si ves la estadística avanzada, la defensa del Barça es la tercera mejor de la Euroliga, en valores reales. Con lo cual, cuando perdíamos tantos partidos, en teoría, tampoco estábamos tan lejos. La defensa tiene mucho que ver con el ritmo que juegas, con las posiciones que juegas, y es verdad que hemos tenido partidos en los que nos han anotado más de lo que debería. Si queremos ganar los partidos que queremos ganar, el aspecto defensivo, siempre que lo podamos mejorar, lo tenemos que mejorar. Es muy fácil mirar el resultado y decir que este equipo no defiende nada. Después podríamos mirar equipos que, según todos, lo están haciendo de la hostia, porque lo están haciendo muy bien y reciben 100 puntos. Lo que pasa es que anotan 110, y con estos, como ganan, no decimos nada. Con lo cual, se tiene que ser más objetivo en el análisis de las cosas".

Peñarroya quiere aprovechar el buen momento del equipo para sumar victorias antes de la Copa / FCB

El buen momento, ¿factor mental, físico o de juego?: "Todo influye. Influye ganar cuando vienes de perder muchos partidos en el último minuto, esto te toca, y cuando te liberas y ganas dos partidos seguidos, es evidente que en los últimos minutos el equipo los afronta de otra manera. Sabemos que estamos en el mes de enero, sabemos que tenemos que crecer, sabemos que tenemos que mejorar, pero también sabemos que estamos dispuestos a luchar por todo. Con lo cual, ni ahora porque hemos ganado cinco partidos hemos hecho nada, ni antes habíamos perdido todo".