¡Peñarroya quiere llevarse a Laprovittola a Partizan!

El regreso de Nico Laprovittola durante los últimos partidos de ACB ha sido fundamental para que el Barça siga luchando por el título. El argentino ha superado los diez puntos en seis de los últimos siete partidos, recuperando una gran versión que le hace soñar con estirar su carrera en la élite algún año más. Sin embargo, el capítulo en Barcelona parece llegar a su fin.

Laprovittola acaba contrato este mes de junio y, como él mismo confirmó, no ha recibido una oferta de renovación por parte del Barça. Ante esta situación, la Penya ya ha movido hilos y le ha ofrecido la posibilidad al argentino de iniciar una segunda etapa en Badalona. Pero no es el único equipo. Es aquí donde aparece en escena el Partizan de Joan Peñarroya.

Nico Laprovittola, ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Según 'Encestando', el equipo serbio se ha interesado por el jugador, al que le gustaría seguir en la Euroliga el próximo año. A Joan Peñarroya, técnico de Partizan, le encantaría reencontrarse con el talento albiceleste y mejorar la posición de base para el siguiente curso. El proyecto de los balcánicos es ambicioso; un año de consolidación para el entrenador catalán.

"Intentamos hablar con el Barça, pero no. Mi futuro está bastante incierto", aseguró Lapro hace apenas unas semanas. Nico aterrizó en Barcelona en el año 2021, procedente del eterno rival: el Real Madrid. Durante estas cinco temporadas, ha conseguido levantar una Copa del Rey (2021/22) y una Liga Endesa (2022/23). ¿Conseguirá levantar otra liga antes de su marcha?

Joan Peñarroya, entrenador del Partizán / Dani Barbeito

El último curso ha sido muy complicado para Partizan, quedando decimoquintos en la clasificación de Euroliga (16 victorias y 22 derrotas). Aun así, la llegada de Joan Peñarroya cambió la cara del equipo, el cual era abucheado por su propia afición tras la marcha de Zeljko Obradovic. Los resultados habían sido tan malos que el sueño de los playoffs ya era imposible.

El éxito de Peñarroya

"Intento centrarme en el equipo, primero en conocerles, en conocer cómo funcionaban. Todo el ambiente enrarecido de las últimas semanas seguramente había multiplicado tener una serie ya de hábitos, de situaciones, que no eran las adecuadas para funcionar como un equipo", aseguró Peñarroya sobre su función y manera de trabajar en Serbia.

También recalcó la importancia de saber perder en Europa. "Es complicado, porque aquí no hay esa mentalidad, pero va a cambiar. Años atrás, equipos como Barça, Real Madrid o Panathinaikos perdían a lo mejor seis o siete partidos en toda una temporada, y se los perdían entre ellos. Ahora eso no existe. Ahora todos los equipos pierden 20, 25 o 15 partidos, sobre todo los que juegan en ligas importantes".