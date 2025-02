Peñarroya: "Queremos hacer las cosas bien y mostrar los valores que desprende el equipo"

El Barça afronta desde este miércoles su particular 'Tourmalet' con una doble jornada de Euroliga y el duelo contra el Valencia de la Liga Endesa. Tres partidos clave para reconducir la complicada situación del equipo y que llegan después de la dura derrota contra el Baxi Manresa.

Después del mal partido ante el conjunto vallesano, los azulgranas intentan pasar página para medirse con garantías a Maccabi, el primero de los rivales de esta 'súper semana'. "Estamos intentando limpiar la cabeza tanto de derrotas como de victorias para preparar de la mejor manera los próximos encuentros. Tenemos muy reciente la derrota en el Palau y queremos hacer un buen partido", apuntó Joan Peñarroya en la rueda de prensa previa a esta complicada semana.

El duelo ante Maccabi supondrá una primera piedra de toque para los azulgranas y aunque su posición en la tabla no es buena, Peñarroya advirtió que "es un equipo peligroso con capacidad para tener rachas de juego importantes".

Después de la pañolada que ofreció el Palau en la última jornada liguera, Peñarroya tiene claro que la única forma de volver a conectar con la afición es "hacer las cosas bien y mostrar los valores que desprende el equipo", algo que considera que "el equipo está haciendo durante toda la temporada", pese a que el último tercerc del partido contra el Baxi "es el peor tercer cuarto que han hecho aquí en el Palau esta temporada".

"Parece que este equipo sea un desastre y que lo de este domingo haya pasado muchas veces pero eso no ha sido así", zanjó al respecto.

El preparador azulgrana, visiblemente afectado, reconoció que "estamos tocados por el partido del domingo", pero remarcó que es algo que "no le ha sucedido muchas veces a este equipo".

Abrines y Brizuela, durante el entrenamiento / Javi Ferrándiz

Pocos efectivos

El preparador del Barça evitó buscar excusas en la corta plantilla con la que cuenta para afrontar estos retos, con tan solo 13 jugadores disponibles en el entrenamiento, Andersson probándose y Vesely, de momento, sin recuperarse de sus problemas de rodilla. "Tenemos que tirar adelante con lo que tenemos, a veces lo haremos mejor y otras peor", apuntó, reconociendo que "a veces estaremos condicionados, no solo por las bajas, sino por los problemas físicos que aparecen con tantos partidos".

"Es lo que hay, estos jugadores han demostrado que pueden hacer un buen basket y competir y lo que nos tenemos que centrar es en tener constancia, pese a las diferentes situaciones", zanjó al respecto.

En esta línea, explicó que "cuando jugamos juntos por ambos lados de la pista, somos mejor equipos", algo que evidencian las estadísticas. "Es algo que trabajamos, hay días que salen como el del domingo y parece que somos un desastre pero no es así", e insistió "cuando este equipo juega junto es más peligros, eso es algo que hablamos y trabajamos y a veces lo conseguimos y otras no".

Para Peñarroya, la clave en los próximos partidos será "estar juntos, sobre todo cuando no estamos bien". "Cuando el rival nos pone problemas es cuando hay que encontrar esta solidez que, seguramente, es una de las cosas que más nos cuesta".

El cargo, ¿a examen?

Navarro y Peñarroya, siguendo el entrenamiento / Javi Ferrándiz

La mala dinámica del equipo ha vuelto a poner en el centro el papel de Peñarroya y su futuro como entrenador pero el egarense, afirmó que nno está pendiente "esas valoraciones" y aseguró sentirse "tranquilo con el trabajo que está haciendo".

"No quiero que la rueda de prensa se convierta en 'Joan Peñarroya sí, Joan Peñarroya, no'", comentó y aseguró que no está pensando en cuanto tiempo estará en el Barça. "Yo hago mi trabajo, no me bajo de ningún barco y hasta el último día que esté aquí seré yo", dijo con rotundidad.

Peñarroya insistió en no ponerse en el centro de la atención aunque reconoció estar "fastidiado" por el resultado contra el Baxi. "A partir de aquí, mañana tengo otro partido y lo estamos preparando como hacemos siempre", explicó, recordando que "esto no para".