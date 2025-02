Peñarroya, en el punto de mira: Así le ha ido contra el Real Madrid

El Barça de basket está tocado, "jodido", y con la necesidad de salir cuanto antes de la racha negativa en la que se encuentra inmerso. Son ocho derrotas en los últimos 12 partidos alternando Liga Endesa y Euroliga para un equipo que atraviesa el momento más delicado de la temporada, y que cierra un pobre 2024 visitando al Real Madrid en el último clásico del año (29/12 20:30h CET).

El calendario ha querido que el conjunto azulgrana tenga la oportunidad de empezar a revertir la situación ante el eterno rival, un cuadro blanco que tampoco ha firmado unos buenos primeros meses de competición, y que suma una única victoria más que el Barça en Liga Endesa, con ambos equipos empatados a tropiezos y triunfos en Europa. El clásico se le plantea al Barça como un arma de doble filo: la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa ante el equipo de Chus Mateo y regalarle a la afición una última alegría para clausurar el año, o cosechar una derrota que hundiría más al equipo, y que prácticamente obligaría a tomar decisiones.

Los objetivos a corto plazo del Barça

Una situación casi calcada a la que vivió el pasado 3 de enero un Roger Grimau que 'salvó' el cargo tras imponerse al Real Madrid en el primer partido de 2024 por 83-78. Aquel triunfo en el clásico frenó en seco la caída del equipo, y el Barça firmó un enero para el recuerdo que completó prácticamente con pleno de victorias. Un camino que debe seguir el equipo para ir completando los primeros objetivos del presente curso: asegurar la clasificación para la Copa del Rey del próximo mes de febrero, y regresar en Euroliga a los puestos, como mínimo, de Play-In, tras haber caído este pasado viernes en una nueva derrota europea en el Palau, esta vez ante Estrella Roja.

El Barça sumó ante Estrella Roja la novena derrota de la temporada en Euroliga / Valentí Enrich

Desgraciadamente, las lesiones han acompañado al equipo en este primer tramo de temporada. Pero ante Estrella Roja, Joan Peñarroya ya pudo reincorporar al equipo a Chimezie Metu y Raul Neto, que todavía deben coger ritmo competitivo pese a que el interior estadounidense ya fue el mejor en su regreso ante el equipo serbio.

La mejora necesaria en el juego del equipo

Con las lesiones ya aparcadas ojalá que hasta final de temporada, el foco se pone ahora en un juego del equipo que no ha sido el esperado en los primeros meses de competición. Un ataque que puede generar mayor o menor debate en función del gusto por un baloncesto más individualista y que vive del talento de jugadores como Kevin Punter o Jabari Parker, pero dos borrones innegables, como el pobre nivel defensivo y la poca energía y entrega en la lucha por el rebote, algo que reconoció a SPORT Álex Abrines tras acabar el partido ante Estrella Roja.

Estrella Roja logró desactivar a Kevin Punter en los compases finales de partido / Valentí Enrich

Es el momento para que Peñarroya dé con la tecla y conecte con el equipo en aquellos "básicos" que han faltado en demasiados momentos de la temporada, y para que la pizarra del entrenador sirva para desatascar la igualdad vivida en los dos primeros clásicos vividos ante el Real Madrid, decantados por mínimos detalles tanto en las semifinales de la Supercopa Endesa (89-83) como en el duelo de primera vuelta en Euroliga, decidido en la segunda prórroga (90-97).

Así le ha ido a Peñarroya contra el Real Madrid

Peñarroya aspira a sumar su primera victoria ante el Real Madrid como entrenador del Barça en el que será su vigesimoctavo duelo ante el equipo blanco desde que es entrenador, con un balance de ocho victorias y 19 derrotas hasta la fecha. Tras perder los primeros ocho partidos ante Pablo Laso entre enero de 2015 y mayo de 2017, el egarense sumó su primer triunfo en la primera ronda del playoff de la campaña 16/17, en una serie que se llevó el Madrid por 2-1.

Joan Peñarroya, en su etapa como entrenador de Morabanc Andorra / ACb Photo - Albert Martín

Antes de marchar del Principado, Peñarroya sumó un último triunfo ante el equipo madridista por 89-87. La tercera victoria ante los blancos llegaría en junio de 2020, en la fase final de la Liga Endesa disputada durante la pandemia en la burbuja de Valencia, y en la que ganaron en la primera fase por 87-83, una derrota que dejaría a Laso y a sus jugadores sin poder jugar los cruces por un título que logró Baskonia.

La mejor racha: cinco victorias consecutivas

Después de otros tres tropiezos consecutivos llegó la mejor racha de Peñarroya contra el Real Madrid. Un duelo de Liga Endesa cuando dirigía a Valencia Basket, el seis de febrero de 2022, y una temporada 22/23 inmaculada con Baskonia, en la que ganó en los cuatro partidos que les enfrentó al cuadro de Chus Mateo en temporada regular de Euroliga y Liga Endesa. En los últimos tres partidos ante el Real Madrid, un último tropiezo en la jornada inaugural de la pasada campaña en la competición europeo cuando todavía dirigía al equipo vitoriano (77-79), y las dos derrotas de la presente campaña con el Barça.

Joan Peñarroya busca su primera victoria ante el Real Madrid como entrenador del Barça / Javi Ferrándiz

Un Peñarroya que en la previa del partido de este domingo ante el Real Madrid apeló a que el encuentro ante el eterno rival "siempre es especial", además de afirmar de que cuenta con el "total convencimiento" de que pueden hacer un "muy buen partido" en el Wizink.

"Un clásico siempre es un partido especial"

"No gusta el día después de no conseguir una victoria en el Palau, pero la mejor manera de quitarse este mal sabor de boca es jugando rápido otro partido. En las próximas dos-tres semanas, la competición no nos da tiempo ni a descansar mucho ni a digerir el resultado del día anterior. Tenemos un partido especial ante el Real Madrid, como lo son todos los clásicos, ante un rival que está consiguiendo mejores resultados en las últimas jornadas. Pero siempre es un encuentro diferente en el que creo que importan poco los resultados anteriores de uno y otro equipo. Ya hemos jugado dos veces esta temporada, esos partidos igualados nos dan información, y esperamos un partido competitivo al que llegamos con toda la ilusión y convencimiento de que podemos hacer un muy buen partido".

Por último, Peñarroya también explicó cuáles pueden ser las claves para tratar de regresar de Madrid con victoria, poniendo especial a otros aspectos que no son únicamente el de la anotación.

"Tenemos que pensar mucho en nosotros y en nuestras cosas. Con la incorporación de Metu y Neto ya tenemos a dos jugadores más a los que hay que ir metiendo en el equipo poco a poco. Pero tenemos que pensar mucho en nuestro juego, tomar como referencia los dos últimos partidos contra ellos, y nos conocemos y sabemos que para ganar estos partidos hay que estar bien en muchas cosas del juego, y no todas van ligadas al acierto. Tenemos que hacer un partido sólido y es con la idea con la que vamos", concluyó.