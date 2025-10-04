Peñarroya, orgulloso: "Es una victoria muy importante para nosotros"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró que la victoria de este viernes en la pista del Panathinaikos (96-103) en la segunda jornada de la Euroliga es "muy importante", y destacó que su equipo ha jugado "un partido sólido en defensa y en ataque".

"Es una victoria muy importante para nosotros, en un ambiente excelente y ante un gran equipo. Hemos jugado un partido sólido en los dos lados de la pista, en defensa y en ataque. Estamos contentos, ganar aquí no es fácil", resumió el técnico catalán.

Peñarroya destacó que la defensa ha "mejorado" respecto a la derrota de la pasada jornada ante el Hapoel Tel Aviv, aunque lamentó que el Barça tuvo "problemas" para controlar el rebote y encajó puntos en segundas oportunidades, así como en tiros libres, y tuvo "muchas pérdidas en la segunda parte" que supusieron "puntos fáciles al contraataque".

Por su parte, el alero Will Clyburn, nombrado MVP del partido tras anotar 23 puntos, se mostró "contento por la victoria". "El equipo aprendió del último partido, y luchó, defendió y jugó junto. Así es como ganas fuera de casa en la Euroliga. Espero que sigamos así durante las próximas semanas y el resto de la temporada", analizó el estadounidense.

Por último, el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, admitió que el Barça "ha jugado mucho mejor" que su equipo. "No somos el mejor equipo de Europa esta temporada. No estamos listos. Con este juego será muy difícil acceder a las eliminatorias por el título. Somos peores que los últimos dos años", declaró. Cabe recordar que