Peñarroya se 'olvida' de Fall por segunda vez consecutiva

Joan Peñarroya volvió a dejar fuera del 'roster' a Youssoupha Fall en la derrota del Barça en Dubai (83-78). El técnico egarense apostó de nuevo por el junior Sayon Keita en la convocatoria e incluso repitió quinteto de inicio con el pívot maliense.

Ahora se abre un nuevo escenario con Fall. El senegalés no es un jugador estructural en la plantilla azulgrana, de hecho, es el tercer pívot. Pero ante el posible 'sorpasso' de Sayon Keita, el protagonismo del ex del Asvel está más en duda que nunca. ¿Hay caso Fall?

Cuando Fall juega, el Barça pierde

Aunque quizás no sea el dato más significante, la realidad en este inicio de temporada dice que cuando Fall disputa algún minuto, el Barça cae derrotado, tanto en Euroliga como en ACB. De los siete partidos oficiales que van de temporada, el senegalés ha participado en tres de ellos, contra Hapoel Tel Aviv, Valencia Basket y Hiopos Lleida. Todos han acabado con derrota, y aunque el minutaje de Fall nunca ha sido muy alto, su +/- siempre ha resultado ser negativo.

Sayon Keita aprovechando sus oportunidades

La pérdida de protagonismo de Youssoupha Fall viene condicionada por la irrupción del joven Sayon Keita. El pívot, que aún está en edad junior (generación del 2008), ha dejado buenas sensaciones en las oportunidades que le ha dado Peñarroya en el doble compromiso de Euroliga esta semana.

El martes, en la victoria contundente ante Maccabi (71-92), Keita completó una carta de presentación con 4 puntos y 2 rebotes en su debut en Euroliga. Además, empezó en el quinteto titular, dejando un mate para arrancar el partido.

En el choque de este jueves en Dubai, el joven de tan solo 17 años, repitió titularidad y también fue el encargado de anotar la primera canasta azulgrana, de nuevo con un mate, en este caso aprovechando un rebote ofensivo. Sin embargo, su participación fue más testimonial.

La planificación de los pívots del Barça lleva siendo un tema de debate desde el pasado verano. La secretaría técnica azulgrana apostó de entrada por la no continuidad de Youssoupha Fall, tras alcanzar un principio de acuerdo con el francés Yoan Makoundou. Pero tras no ponerse de acuerdo con el Mónaco, club que posee sus derechos, el fichaje se frustró.

Ante esta situación y teniendo en cuenta la falta de alternativas que ofrecía el mercado, el Barça apostó por repescar a Fall, a pesar de haber anunciado oficialmente su desvinculación. Un movimiento que fue muy cuestionado entre la afición azulgrana, visto que el senegalés no es un pívot de garantías para todo un Barça.

En cualquier caso, este próximo verano acaban contrato los tres pívots: Fall, Willy Hernangómez y Jan Vesely, y el Barça podrá decidir con total libertad qué rumbo quiere tomar la sección en la confección del pívot.