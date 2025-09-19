Peñarroya: "Estamos jodidos, ha habido demasiados despistes"

Joan Peñarroya acusó a los "despistes" la derrota del Barça este viernes en las semifinales de la Lliga Catalana contra el Joventut. Tras un final de infarto, el conjunto azulgrana terminó siendo superado por su rival verdinegro para desesperación del técnico de Terrassa, que prometió "mejorar la situación" en los próximos días.

La derrota dejó tocado al entrenador del Barça, que no escondió su frustración al término del partido: "Estamos jodidos por no ganar, pero es un partido que nos da mucha información de cómo hemos afrontado todo el encuentro y no el último cuarto", reconoció. "Felicito a la Penya por la victoria. Hemos ido a remolque la mayoría de tiempo pero nos hemos mantenido en partido".

El desacierto, motivo principal de la derrota

El técnico azulgrana puso el foco en el desacierto de sus pupilos para justificar la derrota ante el Joventut: "Teníamos el partido medio ganado a falta de minuto y medio pero al final ha habido demasiado desacierto nuestro. En los próximos dias mejoraremos estas situaciones", prometió Peñarroya. "He decidido acabar el partido con los mismos jugadores de los últimos minutos, son momentos para conocernos. En el final del partido no hemos estado finos, pero me preocupan más algunas situaciones defensivas del final de partido. Analizaremos todo no solo el final todos los minutos. Ha habido despistes propios de no estar en el baloncesto europeo, hay que ser más contundente en el rebote, anotar más puntos en carrera".

Preguntado por el partido de Tornike Shengelia, el técnico azulgrana fue claro: "Es un jugador que todavía no ha entrenado con el equipo. Hoy creíamos que era un buen momento para que estuviese en pista, que interactuase con los compañeros. Shengelia es un jugador que ya conocemos y nos dará mucho", explicó.