Peñarroya: "Jan Vesely no está"

El Barça cuenta con una valiosa ventaja en su serie de cuartos del final del playoff de la Liga Endesa. La victoria del pasado martes en Málaga por 97-101 deja a los de Joan Peñarroya con un doble match-ball para eliminar a Unicaja y lograr el billete para las semifinales.

En la previa del segundo duelo de la eliminatoria que se disputará este viernes 6 de junio (19h CET) en el Palau Blaugrana, el técnico avisó de los peligros que se encontrarán los jugadores en pista, y desafortunadamente, dio por descartada la presencia de Jan Vesely con el equipo para la serie y puso en duda que pueda participar en lo que quede de temporada.

"Jan no está. Está trabajando, está entrenando solo, avanzando. Ojalá acabe jugando con el equipo, será consecuencia de que el equipo está jugando 'semis', pero para este playoff él no está". Unas palabras del técnico que vienen siendo habituales desde la serie de cuartos de Euroliga ante el Monaco, pero que siguen sin aportar luz a la vuelta del checo.

Emociones en el Palau

Centrado en el partido, en una eliminatoria tan corta haber conseguido el factor campo puede ser algo vital; como también lo es controlar las emociones cuando te estás jugando la clasificación, algo que el técnico azulgrana tiene en mente: "El control de las emociones es una parte importante de gestionar bien. El equipo cada vez está más centrado en controlarlas, pero al final se trata de jugar mejor que el rival".

Algo que no será nada fácil, puesto que Unicaja ha sido el mejor equipo de la temporada, siendo el único conjunto español que ha ganado títulos. Pero sabiendo las fortalezas que tienen los malagueños, el equipo que más ha tenido que remar este curso es el Barça, sobre todo con las lesiones: "Ante todas las adversidades, estos chicos han estado ahí, no hemos ganado lo que nos gustaría haber ganado, pero siempre hemos estado ahí. Será un partido de máxima dificultad".

Una dificultad que continuará tras la victoria en la prórroga en el primer encuentro. Un triunfo del Barça que llegó con un quinteto pequeño, con Willy Hernangómez y Youssoupha Fall en el banquillo: "Antes ya habíamos jugado con dos '4', va un poco con la lectura de partido. Ellos juegan finales de partido con pívots que abren el campo. Estamos preparados para dar lo que nos requiera el partido".

El paso adelante de todos

Esa victoria 97-101 tuvo varios nombres propios, pero el foco estuvo sobre todo en los tres americanos: Anderson, Parker y Punter. Y destacando la anotación de los dos últimos sobre todo, Joan Peñarroya quiso remarcar que ninguno de sus jugadores desconectó y dio el partido por perdido: "El inicio de tercer cuarto no fue bueno, pero no nos dejamos ir nunca. Necesitamos que los jugadores estén bien, a veces no es tanto el acierto, sino el estar metidos".

Y todo ello aderezado con la aparición de los jóvenes de la base. Con todas las bajas, esta temporada han llegado a debutar cinco jugadores con el primer equipo del Barça, siendo Raul Villar el más fijo y con rol en este tramo final de temporada: "El entrenador mira de poner a los jugadores adecuados para ganar los partidos. A los jóvenes, un Play-off ACB les llega algo pronto, pero por ejemplo Raul Villar nos ha demostrado que tiene la calidad para ayudarnos 10-15 minutos".