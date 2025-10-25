Peñarroya: "Era importante para nosotros cambiar la dinámica"

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, se mostró bastante satisfecho de la victoria ante el Río Breogán en un encuentro que no pudieron cerrar hasta el cuarto final. "Estamos contentos por la victoria, era importante para nosotros cambiar la dinámica", dijo el técnico azulgrana.

"Hemos tenido buenos porcentajes, hemos atacado bien, en defensa hemos ido a ratos. El último cuarto es seguramente el mejor del partido nuestro y sacamos una victoria importante", resumió el de Terrassa.

Peñarroya tuvo palabras de elogio hacia Miles Cale. "Vino para ser un hombre de trabajo, tiene talento pero también hace faena muy necesaria, lo necesitábamos en el equipo, siempre suma. Estamos muy contentos con la faena que está haciendo y es el ejemplo de lo que queremos, jugadores concentrados con el trabajo ya sea en la competición que sea. Siempre está preparado para sumar en lo que necesite el equipo", dijo.

Clyburn fue uno de los destacados del encuentro después de su discreto partido ante el Zalgiris / FCB

Otro de los nombres destacados fue el de Will Clyburn, que jugó una primera mitad pletórica ofensivamente, aunque quiere que aporte en otros aspectos. "Nuestro roster tiene jugadores con mucho talento individual. Yo lo que necesito de Will, haga 21 puntos o 0, es que nos de energía, presencia, rebote. Y no debe depender de sumar o no para ayudar al equipo", dijo.

Las necesidades del equipo

Uno de los jugadores que está teniendo menos oportunidades es Miles Norris, que volvió a quedarse fuera de la convocatoria."Va en las necesidades del equipo, nuestra línea exterior está debilitada por las lesiones. Lapro tampoco ha jugado ACB y Brizuela ha estado algún partido tocado.

El técnico se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo tras el varapalo ante Zalgiris / FCB

"Es un tema de efectivos de jugadores exteriores. No vamos cojos, pero es difícil hacer descansar a jugadores exteriores. En los pívots vamos algo mejor y Joel rinde bien tanto al '3' como al '4'", finalizó el técnico.