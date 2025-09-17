Peñarroya: "Hemos tenido algún buen momento, pero hemos estado espesos"

Tras conseguir la victoria ante Morabanc Andorra (81-90), Joan Peñarroya se mostró contento ante su exequipo, pero también dejó claro que había cosas ofrecidas por su equipo que no le acabaron de convencer.

“Esperaba que Andorra nos diera guerra. Hemos tenido algún buen momento, pero hemos estado espesos, se nota que estamos empezando y que es la segunda semana de trabajo. Hay actitud y ganas y poco a poco iremos mejorando. Hay que analizar las cosas, el partido nos da información y a ver si el viernes hacemos mejor las cosas ante el Joventut”, comentó el técnico azulgrana.

Por su parte, Kevin Punter también se congratuló por la victoria ante “un gran rival ACB” y que sirve como test en el torneo.

Este jueves, Andorra se medirá al Joventut (21h) en el segundo partido del grupo 2. Y para el viernes, el gran plato fuerte como será ese derbi entre Barça y Penya, con el reencuentro de Ricky Rubio con el conjunto azulgrana (21h).