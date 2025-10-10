Peñarroya: “Hemos dado espectáculo”

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, mostró su alegría por haber podido ofrecer una victoria tan espectacular a la afición blaugrana, en una noche donde la inspiración ofensiva de sus jugadores rayó a un nivel espectacular. "Estamos contentos por la victoria y sobre todo por nuestro primer partido en el Palau y era importante empezar bien ante un rival importante”, dijo Peñarroya.

“Ellos han tenido mucho ritmo, sus partidos van a anotaciones altas y ha sido un partido muy divertido para el espectador, algo menos para el entrenador sabiendo que son partidos a anotación alta. Contento con el juego ofensivo del equipo, sabemos que hay que tener algo más de consistencia en defensa", comentó el técnico de Terrassa.

"En nuestro mejor momento defensivo nos hemos ido 10 puntos, pero en cuanto hemos fallado algo se han acercado. Han llegado a irse, pero el equipo ha encontrado buenas situaciones en ataque, hemos tirado del talento de Punter pero encontrando también lanzamientos solos, y el equipo ha estado siempre en partido".

El técnico azulgrana, durante un tiempo muerto del equipo / Valentí Enrich / SPO

Aprovechar a los jugadores experimentados

Peñarroya quiere mirar adelante y pasar página a un mal último año. "La temporada pasada es pasado, en esta hay un nuevo ‘roster’. El año pasado en Euroliga el curso fue bastante bueno, nos equivocaríamos si comparamos. Hay que seguir en esta línea aprovechando a los jugadores más experimentados, y que los nuevos vayan aprendiendo de partidos como el de hoy y que vayan sumando", aseguró el técnico.

"Los que no están con el equipo o con el entrenador dirán que este equipo no defiende nada, y hay que mejorar, pero hemos dado espectáculo y hemos ganado a un equipo que todavía no había perdido. Tenemos que ser más sólidos en algunas situaciones defensivas. Valencia viene de ganar todo, hemos hecho un buen partido y vamos a ver la botella un poquito más llena y no tan vacía como acostumbramos" dijo.

Peñarroya alabó el partido de Satoransky / Valentí Enrich / SPO

A pesar de que todas las miradas estuvieron en Punter, el técnico quiso destacar el papel de Satoransky. "Tenemos más alternativas para que Punter no tenga que ser tan protagonista en ataque. Hoy quiero destacar el partido de Satoransky, ha hecho un partidazo. Tenemos jugadores que han sido y son importantes en la competición"

Clyburn, en gran forma

El técnico hizo la reflexión sobre las dudas que había levantado un veterano como Clyburn que ha empezado la temporada como un tiro. "Me sorprende porque se dudaba del fichaje de Clyburn en verano, es un jugador TOP en los últimos años", dijo.

"Es un jugador muy constrastado, que ha ganado Euroligas, ha sido MVP... Nos dará mucho y con ese atleticismo esperamos que le respete el físico. Sabíamos que fichábamos a un jugador de impacto y ha llegado con ganas de hacer una gran temporada"