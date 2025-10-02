Peñarroya: "Vamos con ganas de subir el nivel en defensa"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado que el equipo azulgrana encara el partido de la segunda de la Euroliga, este viernes en la pista del Panathinaikos, "con ganas de subir el nivel en defensa" tras perder el pasado martes en el estreno frente al Hapoel Tel Aviv (103-87).

"En el primer partido no hicimos bien las cosas, no estuvimos a la altura de lo que requería el partido, sobre todo en las tareas defensivas y la dureza. Hemos podido hablar, analizar y entrenar. Vamos con ganas de dar otro nivel en estas tareas en las que no estuvimos bien ante un rival con un gran potencial", ha declarado.

En declaraciones desde la pista del Palau Blaugrana después del entrenamiento de este jueves, el técnico egarense ha comentado que estaban "contentos con los parámetros defensivos" del equipo en la pretemporada hasta la derrota contra el Hapoel, en la que los jugadores no estuvieron "sólidos" en aspectos "básicos".

"El equipo tiene que crecer jugando partidos", ha comentado Peñarroya, quien ha opinado que el Barça tiene "el calendario más exigente de Europa" en este tramo inicial de curso, y ha asegurado que se centra "en el siguiente partido" sin pensar "en lo que puede provocar en el ánimo de todos ganar o perder partidos".

Con todo, el entrenador ha reconocido que la baja del base Juan Núñez para los próximos seis meses por una lesión de rodilla supone "un gran contratiempo" en esta posición, ya que el madrileño "tenía que ser muy importante", aunque ha matizado que está "contento con el equipo".

Sobre el Panathinaikos, ha admitido que el base Kendrick Nunn "parece que destaca un poco por encima de los demás, pero los demás también son muy buenos", y ha alertado de que deberán "hacer un buen trabajo colectivo y defender mucho mejor que el otro día" para sacar un buen resultado de "una pista muy difícil", en la que espera "una gran atmósfera".

Clyburn, positivo

Por su parte, el alero Will Clyburn ha relativizado la derrota ante el Hapoel Tel Aviv: "Solo es un partido. No podemos juzgar al equipo por una derrota. Esta es una liga dura, pero la temporada es larga y con cada partido seremos mejores. Solo pensamos en el siguiente partido. Estamos concentrados".

Sobre la visita a Atenas, el jugador estadounidense ha señalado que tendrán que "ser inteligentes" para imponer "el ritmo y el estilo de juego" que más les convenga, sin dejarse llevar por el del rival, y ha remarcado la importancia de "no dejar que los aficionados entren en el partido".

Clyburn, que fue el jugador más destacado del Barça ante el Hapoel con 23 puntos en su estreno europeo como azulgrana, ha explicado que no tiene "expectativas" sobre su papel en ataque y ha declarado que fichó por el club azulgrana "para ayudar al equipo a ganar".

"La otra noche fue mi noche, pero estoy seguro de que pronto será la de otro jugador. Me centro en mi defensa, en rebotear y en hacer lo que pueda para ayudar al equipo", ha concluido.