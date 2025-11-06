Peñarroya explica cómo están Lapro y Shengelia a un solo día del Clásico

Pese a la sensación de fin del mundo en el baloncesto azulgrana y la celestial en el blanco, el Barça recibe este viernes al Real Madrid en la Euroliga (20.30 h) con cinco victorias en ocho jornadas por las cuatro de su rival. Se espera que el Palau presente una entrada digna del duelo.

Lesionado Juan Núñez al menos hasta finales de marzo, el barcelonismo está muy pendiente del estado físico de sus de sus referentes. Tornike Shengelia se dañó el tobillo izquierdo al final del partido del domingo ante el UCAM Murcia y Nico Laprovittola lleva un mes KO por una lesión en el muslo izquierdo.

Joan Peñarroya ha comparecido este jueves en el Palau tras el entrenamiento y ha arrojado luz. Las expectativas son mejores que hace un par de días, pero no se pueden lanzar las campanas al vuelo. En una plantilla corta como la actual no se pueden correr riesgos.

"Esperaremos hasta el viernes a última hora para ver cómo están de sensaciones. Toko no había participado aún, acaba de hacer medio entreno y veremos cómo reacciona. Lapro cada día ha ido haciendo más cosas con el grupo y en no tiene molestias", comentó el egarense.

"Toko se ha encontrado más o menos bien, pero vamos a ver cómo tiene el pie y si está en condiciones de ayudar al equipo. Lapro lleva en dinámica desde el miércoles con control de cargas. Cada día ha hecho más cosas, está bien y no se ha resentido. Vamos a esperar," añadió.

Importante, pero no trascendental

El técnico azulgrana calificó al Clásico de este viernes como "un partido que vale como los demás, pero tiene un componente emocional mucho más importante. Tenemos que saber jugar con el espíritu que requiere el partido y también con cabeza. Los dos equipos han cambiado mucho".

Peñarroya destacó que el Madrid tiene "nuevo técnico y jugadores nuevos, pero en cierto modo mantiene un bloque muy contrastado con Tavares de 'cinco' que siempre aporta cosas diferentes, quien junto a Campazzo, Hezonja y Lull son los que aportan la experiencia".

El vallesano destacó que han trabajado "muy bien esta semana. Para nosotros es atípico tener cuatro días y la preparación ha sido muy diferente que antes de un partido de ACB. Tenemos que estar centrados en los dos lados de la pista e imponer nuestro ritmo".

El Barça quiere dar un puñetazo encima de la mesa / VALENTÍ ENRICH

El míster azulgrana recalcó que el baloncesto "ha cambiado", hay que empezar "a normalizar" la derrota y que no ve que ninguno de los dos "llegue muy mal". "Estos partidos refuerzan al que los gana. Eso sí, espero un Palau lleno. Me sorprendería que no fuese así", enfatizó.

En cuanto a la irregularidad, Peñarroya admitió que trabajan "para ser más regulares, para que tengamos mejores momentos ofensivos y defensivos, para que tengamos menos momentos malos. No me gusta hablar de unidades, pero necesitamos que todos sumen".