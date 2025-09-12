Peñarroya: "No esperéis que Dabone tenga que solucionar ningún problema"

Joan Peñarroya habló tras la victoria del Barça en Platja d'Aro, en el segundo partido de pretemporada del equipo. Los culés vencieron al Bàsquet Girona, aunque la noticia del partido fue el debut de Mohamed Dabone con solo 13 años de edad. También tuvieron minutos tanto Willy como Parra, después de jugar el Eurobasket con España.

"Mejorando aspectos. Está claro que he tenido que hacer algún invento con las rotaciones porque todavía estamos vigilando los minutos, especialmente los de Laprovittola y Satoransky, que no queremos cargarlos en exceso. Pero hemos visto jugar a los tres jóvenes que nos están ayudando. Hemos dado un paso adelante, aunque estamos verdes en algunas situaciones defensivas y con un mal inicio de partido con cuatro o cinco pérdidas seguidas. En líneas generales, todavía falta mucho, pero contento por el esfuerzo, por el trabajo y de ver situaciones que nos tienen que ayudar a seguir progresando.

"Hemos visto a un Will Clyburn, que todo el mundo duda de sus tareas defensivas, como un jugador de élite en ataque y en defensa, hemos visto buenas defensas de Willy, Laprovittola va cogiendo minutos, Satoransky está bien y por eso tenemos que estar contentos. Estamos acabando la segunda semana de pretemporada, estamos por el buen camino. El domingo a priori también tendremos a Shengelia y Vesely empezará a entrar en dinámica con el equipo. En definitiva, siguiendo los pasos marcados".

"Es un chico que nos está ayudando, que tiene un revuelo muy grande porque con la edad que tiene es una cosa diferente, pero calma. Todavía no está ni empezando su carrera, le falta mucho, está muy verde. Tiene buena actitud y es evidente que es un jugador diferente".

"No esperéis que Dabone tenga que solucionar ningún problema de la primera plantilla del Barça. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven. Estamos muy contentos también con los demás jóvenes, pero no son jugadores todavía para estar jugando en partidos con la primera plantilla del Barça".

"Juan ha hecho una recuperación muy a consciencia. Seis meses de trabajo absoluto, prácticamente no ha hecho vacaciones. Estuvo la primera semana con el equipo y en el partido de Andorra y se le ha creado un poco de líquido en la rodilla. Tenemos que ver si es una sobrecarga o si después de este período que le damos tendremos que mirar algo más. Vamos a tener calma y paciencia.

"Darío vino con problemas en la zona de los isquios y hemos de tener calma. No tiene nada grave, nada importante, pero vamos a tener calma que la temporada es muy larga. A ver si puede descansar mientras se recupera, porque luego la temporada no para. Tanto Willy como Parra están bien, con ganas. En muchas de las situaciones de ayuda, ya conocen cómo va todo. Bien.