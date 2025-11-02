Peñarroya: "Nuestro poco esfuerzo defensivo en el primer cuarto fue definitivo"

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, mostró su decepción por la derrota ante el UCAM Murcia en el Palau y lamentó que no pudiera amarrar el triunfo en un gran esfuerzo del equipo en el cuarto final donde tuvo en las cuerdas al equipo de Sito Alonso.

"Un partido que empezamos fatal. Sabemos que es complicado después de un partido del Partizan, sabemos que tenemos que dar un plus porque no se pueden preparar de otra manera. El partido se define en nuestro poco esfuerzo defensivo en el primer cuarto", dijo.

"Murcia prepara situaciones diferentes y no hemos podido prepararlo. A nivel de energía mental, no hemos estado preparados al princio y la buena noticia es el cuarto final donde no nos hemos rendido, jugando con 'pequeños' y hemos mostrado la energía que nos faltó anteriormente", aseguró."No nos podemos permitir que nos anoten tantos puntos en el Palau".

Falta de energía mental

¿Faltó Energía mental? "Esa es la clave. Con el calendario que tenemos es difícil jugar dos partidos con la diferencia de 40 horas. Necesitamos jugadores que nos aporten. Llegábamos tarde a todas las acciones. El orgullo del equipo en el último cuarto es importante"

Shengelia jugó otro gran encuentro pero acabó lesionado en el tobillo / FCB

¿Shengelia? Todavía no lo he visto, deben hacerle alguna prueba y no sé excatamente su situación", dijo en lo que parece una torcedura de tobillo. "Toko' es un jugador importante, con experiencia, que nos está dando mucho. Ha fallado unos tiros abiertos, pero ahora hemos de esperar como se encuentra. Estos partidos hay que sacarlos como equipo.

Sobre la poca aportación de algunos jugadores, "no es una crítica a nadie en concreto. Llegamos a media tarde, entrenamos un poco pero no lo preparamos como deberíamos. No me gusta acabar los partidos con solo los pequeños". comentó el de Terrassa.

Dificultad del calendario

"Somos el equipo que nos encontramos con esta situación del calendario", unas palabras que viene repitiendo desde el inicio de temporada . "Es muy difícil jugar tres partidos por semana y lo que realmente necesitamos que los jugadores sumen, sea cual sea", dijo sin querer entrar a valorar el pobre encuentro de Clyburn

Sobre la expulsión de Vesely, "no tiene justificación", dijo de manera rotunda. "Es una situación que nos deja con mucha desventaja y las frustraciones hay que saber gestionarlas", en un 'palo' al checo.

Sobre las derrotas con poco tiempo de preparación, dijo que "hay un mensaje de responsabilidad, porque ya nos ha ocurrido en dos ocasiones, y volveremos a tener muchos partidos como el de hoy, con un inicio que da confianza al rival", comentó.

"Aunque el primer resposable soy yo para saber afrontar estos encuentros complicados que no podemos preparar y que nos sucede como ante el UCAM Murcia", finalizó el técnico.