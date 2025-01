Peñarroya desvela si hay 'caso' Willy Hernangómez: "Lo he hablado con él"

A Joan Peñarroya le ha pillado por sorpresa las excesivas preguntas sobre el partido del próximo domingo ante Bilbao Basket teniendo en cuenta que, en pocas horas, el Barça recibe en el Palau al vigente campeón de Europa, un Panathinaikos que sigue siendo uno de los equipos más peligrosos de toda la Euroliga.

En una previa de partido en la que se ha mirado mucho hacia el partido de ACB, el entrenador egarense ha querido dejar claro que tanto él como sus jugadores solo tienen en mente el duelo ante el conjunto griego.

Los peligros de Panathinaikos

"Nosotros solo nos podemos focalizar en el partido de mañana ante el vigente campeón. Tienen jugadores importantísimos y esta semana queremos que nuestra gente disfrute en el Palau. Hay que darle motivos a nuestra gente para que goce del partido sabiendo de la dificultad del rival. Si tenemos la cabeza en el partido del domingo no nos irá bien ni miércoles ni viernes. Queda lejos el partido ante Bilbao, vamos al partido de mañana con el campeón de Europa. Al equipo también, no estamos para pensar en eso. Estamos con dos victorias consecutivas y tenemos opciones de sumar dos victorias en un margen en el que se mueven varios equipos", explicó un Peñarroya que también se deshizo en elogios hacia Kendrick Nunn, la estrella del conjunto de Ergin Ataman.

Joan Peñarroya durante la comparecencia ante los medios en la previa del duelo ante Panathinaikos / Valentí Enrich

"Nunn es un jugador con un impacto tremendo y a mí es uno de los que más me ha impactado viéndolo en directo. Un superjugador en un momento de forma excelso, pero ellos son más que Nunn", comentó un Peñarroya que también advirtió de que Álex Abrines no iba a participar en el entrenamiento recuperándose todavía de la fuerte contusión recibida ante Gran Canaria. "En la sesión de tiro del miércoles valoraremos si está para jugar ante PAO".

Otro de los temas que no quiso esquivar Peñarroya fue la desaparición de Willy Hernangómez de la rotación en los dos últimos partidos y medio, en los que no ha disputado ni un solo segundo.

Joan Peñarroya y Mario Bruno Fernández dialogan bajo la atenta mirada de Juan Carlos Navarro / Valentí Enrich

La utilización de Willy Hernangómez en los últimos partidos

"Tengo a 13 jugadores e intento aprovechar a los que en este momento nos ayudan a ganar. Willy trabaja bien, pero creo que hay otros jugadores que nos ayudan a sacar los partidos. Es una decisión técnica. Para él es complicado, pero no hay que darle más trascendencia. Con Willy no tengo ningún problema, lo he hablado con él, estoy encantado. Es una situación a la que se le da mucho bombo, pero no hay más. Podéis buscar todas las películas, pero la situación es más sencilla de lo que se quiere dar a entender", comentó.

Por último, el entrenador del Barça quiso dejar claro que para nada está hecha la clasificación para la Copa del Rey: "Sería un error pensar que esto ya ha pasado y que está hecho. Cuando llegue el partido del domingo estaremos ante un partido tremendo, pero antes hay dos. Si pensamos que lo peor ha pasado nos equivocaremos", concluyó.