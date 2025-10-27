Peñarroya se defiende: "¿Quién tiene regularidad en esta Euroliga?"

Joan Peñarroya atendió a los medios de comunicación antes del primer partido del Barça en una semana de doble jornada. Los culés recibirán este martes a Olimpia Milano en el Palau Blaugrana, con el objetivo de ganar dos partidos de manera consecutiva por primera vez durante la temporada.

Los culés vienen con malas sensaciones de la competición europea, después de la dura derrota la última jornada contra Zalgiris. Parte de la afición llegó a irse antes de que acabara el partido, tras ver la peor versión de su equipo durante este curso. Aun así, el técnico blaugrana destacó cuál es la clave para que el nivel del equipo mejore con la visita de los italianos.

"Nos falta crecer, estamos en un proceso de defender como equipo. Tenemos claro que podemos atacar mejor, pero nuestros números en ataque no sé si son los mejores en Euroliga. Pero hemos de mejorar en situaciones de solidez en defensa. Lo único que depende de nosotros es intentar jugar mejor, y que la gente se involucre y esté contenta", reconoció Peñarroya.

Acerca de las críticas por la irregularidad del Barça hasta el momento, fue claro. "Nos gustaría tener un par de victorias más seguro, pero ¿quién tiene regularidad en esta Euroliga? ¿A cuántas victorias estamos de los mejores clasificados de la Euroliga? Parece que cuando no ganamos, es un drama. Y todos los equipos pierden. Podríamos tener alguna victoria más, pero nos equivocamos cuando pensamos que regularidad es ganarlo todo. Nadie lo gana todo".

Para esta semana, los blaugrana contarán con toda la plantilla, excepto Juan Núñez y Nico Laprovittola. En el caso del argentino, todavía no está listo para saltar a pista y parece difícil que lo haga en los próximos partidos. Aun así, todo dependerá de cómo se vaya encontrando día a día.

Peñarroya da instrucciones al equipo ante el Breogán / Quique García / EFE

"Darío está bien. Es cierto que su lesión se basa mucho en las sensaciones. Y el tema de Nico, pues no está bien. No está todavía para ayudarnos. Ha jugado los dos primeros partidos de Euroliga, pero está trabajando bien. Hasta que no esté del todo, no podrá volver al equipo. Por lo demás, todos están para jugar", desveló el técnico catalán, que confirmó también la vuelta de Brizuela.

Palabras de Satoransky

Satoransky también quiso mandar un mensaje a la afición antes del choque de este martes. ""Han perdido un poco la confianza en el equipo. Están un poco en contra. Entiendo que haya enfados, pero hay que entender cómo ha cambiado la competición, la situación del club... No estamos dando buena imagen por los resultados o por perder el duelo contra Zalgiris. Han perdido la fe muy pronto para mí. No me gusta cuando la gente se va antes del partido. Ese ambiente es un poco raro, porque desde el principio ya notas algo".

Del mismo modo que Peñarroya, también reconoció los problemas que tiene el Barça en defensa y cómo están trabajando para solucionarlo. "Las sensaciones son que tenemos que mejorar en defensa. Es la clave. No tuvimos muchos partidos en los que estuvimos contentos en esta faceta. Contra Breogán, no encontramos tanta ventaja por este aspecto. Nos hemos enfocado en el entrenamiento en mejorar esto, no podemos esperar que el ataque y el acierto van a estar siempre ahí".