Peñarroya: "La decisión del club con Sarr la sabréis en los próximos días"

El Barça volvió a caer contra el Real Madrid y ya es la quinta derrota consecutiva de los culés en un Clásico. Los de Peñarroya llegaron a estar por delante a falta de tres minutos para el final, pero la efectividad de los blancos en la línea exterior fue definitiva en el marcador (89-91).

Joan Peñarroya valoró el esfuerzo de sus jugadores. "Estoy muy contento del partido que hemos hecho, del espíritu del equipo, nos hemos ido reinventando con lo que iba pasando. Duele perder un partido así tan igualado en el último minuto. No tenemos algunos detalles de cara pero seguiremos luchando para que nos lleguen en partidos más trascendentes. No estamos contentos por la derrota pero sí por cómo hemos competido".

Joan Peñarroya, durante el partido / Xavier Ferrandiz

Sobre la polémica con Dame Sarr, el técnico volvió a ser claro en rueda de prensa, después de sus declaraciones a pie de pista antes del partido. "Dame es un muy buen chaval. A partir de aquí, el baloncesto de formación ha cambiado, con la entrada de tanto dinero en Estados Unidos. Es muy difícil evitar que los talentos jóvenes vayan a jugar a universidades. Entiendo que Dame hará eso en verano. Dicho esto, la decepción a título personal es muy grande, no entiendo que por mucho prestigio que tenga el torneo, creo que tendría que estar más agradecido al club que le ha formado", reconocía su entrenador.

¿Habrá castigo a Sarr?

Además, Peñarroya no ha querido mojarse sobre si habrá castigo o no del club a Sarr. "La decisión del club con Sarr la sabréis en los próximos días. Estaba jugando, no sé quién lo asesora. Si era más importante jugar ese torneo antes que el partido de hoy o el playoff de Euroliga, pues no lo entiendo".

Uno de los aspectos positivos del Clásico para los blaugrana es la actuación de Raúl Villar. "(Raúl) ha estado fantástico. No es fácil jugar un clásico con lo que requiere. Estoy muy contento con él y con la personalidad que ha demostrado. El canterano de 17 años ha anotado 4 puntos en siete minutos y ha dejado destellos que invitan al optimismo.

Kevin Punter, en una acción / Xavier Ferrandiz

Peñarroya no ha querido darle mucha importancia a la polémica arbitral y la expulsión de Fall. "No he hablado con Fall tras la expulsión. La segunda técnica es correcta, poco a decir. El que está más jodido es él, esperemos que sirva para la próxima". Antes, cuando había sido preguntado por los árbitros, no quiso "hacer comentarios".

A pesar de la derrota, el técnico español es optimista para el próximo Clásico. "Si nos volvemos a encontrar esta temporada competiremos y los ganaremos”, aseguró. Todo dependerá de si los blaugrana y los blancos se cruzan en las eliminatorias de Euroliga o de Liga Endesa.

El próximo partido del Barça será el próximo viernes en Euroliga ante la Virtus Bolonia. Dos días después, los blaugrana visitarán al Coviran Granada en una nueva jornada de Liga Endesa. Todo esto sin Sarr.