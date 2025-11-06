Peñarroya: “Dabone es un jugador especial pero todavía es muy joven y hay que cuidarle”

El técnico del Barça, Joan Peñarroya, reconoció que el equipo necesita un poco más de los jugadores que no son titulares, en un inicio de temporada complicado por la irregularidad y las lesiones.

“Tal como está montada nuestra competición el desgaste en viajes, partidos, entrenamos lo que se puede”, decía Peñarroya en declaraciones al programa ‘Que t’hi Jugues’ de la Cadenas SER. “Nuestra liga no tiene nada que ver con las otras ligas europeas. A nosotros nos está costando en la Liga ACB porque jugamos con partidos en menos de 40 horas…”

El técnico de Terrassa reconoció que no existe esa conexión necesaria con el Palau como apuntó hace unos días Satoransky. “No estamos consiguiendo que el Palau sea una chancha inexpugnable, y eso es así”, comentó.

El técnico azulgrana se siente fuerte a pesar de todas las situaciones vividas / Valentí Enrich / SPO

Falta más comunión con el Palau

“Es el equipo el que ha de animar y la gente esté con nosotros, debemos hacer un esfuerzo como equipo, pero no hemos conseguido esa comunión que nos dé empuje en los malos momentos y conseguir ese punto añadido. Seguiremos persistiendo. Jugamos para nuestra gente y hemos de dar un poco más. Esperamos tener el Palau que todos los culés añoramos”, dijo.

Otro de los temas candentes del equipo es la poca aportación de los jugadores del banquilllo. “Necesitamos sumar más gente. No tenemos una plantilla muy extensa, aunque esperamos incorporar al Laprovittola como jugador de calidad”, dijo el técnico.

“Es importante que no tengamos tanta dependencias de estos cinco o seis jugadores, que están siendo los más sólidos. Estamos tratando de cuidar a los jugadores en cuanto a minutos de juego. Necesitamos dar todos un punto más y necesitamos de todo el mundo…”, recalcó.

Paciencia con Dabone

Sobre la posibilidad que Dabone aporte con el primer equipo, se mostró cauto, como viene haciendo cada vez que le preguntan por la joven promesa blaugrana y el resto de jugadores que ayudan al primer equipo.

Peñarroya cree que el equipo puede dar mayor rendimiento, especialmente desde el banquillo / Enric Fontcuberta / EFE

“Dabone es un jugador especial, pero muy joven. Es uno de los jugadores que entrena con nosotros y con una evolución que le toca. Se trata de que entrenen bien y que cuando se pueda, y pueden ayudar a competir, lo haremos. No hemos tenido problema en dar minutos a jugadores jóvenes”, decía.

“Ya veremos cómo pueden ayudar los jóvenes. Está claro que no es lo ideal que entren todavía. Aunque el único equipo de Europa que le ha dado la titularidad a Sayon Keyta somos nosotros. Tenemos jugadores con un futuro tremendo, pero todavía no están para estas luchas que tenemos”, comentó.

Animado pese a los problemas

Peñarroya reconoció sentirse bien a pesar de los problemas que arrastra el equipo.” Mi día a día es bueno porque la gente con la que trabajo es muy buena. Tenemos una serie de condicionantes que todo el mundo tiene, pero la situación del club es la que es”, dijo.

“En el Barça estamos obligados a competir. Tenemos un buen presupuesto, pero hablando en salarios netos, estamos de mitad de la tabla para abajo. No es la situación que casi siempre ha tenido el Barça. Yo estoy contento aquí, aunque sé que no ganar títulos es complicado. Si nos respeta la salud, podemos ganar. Tengo la máxima ambición pero no me hago trampas al solitario. Yo, con mis virtuds y deficiencias, sacar el máximo rendimiento al equipo”.

Joan Peñarroya se siente respaldado por el presidente Laporta a pesar de todos los problemas / FC Barcelona / SPO

Un apoyo importante le llegó del presidente azulgrana, Joan Laporta, durante la foto oficial del equipo. “Laporta nos dio un mensaje de apoyo, que es una sección muy importante y que el club destina una parte importante del presupuesto, y que estemos juntos, unidos y es consciente de las dificultades, pero convencido que podemos hacerlo bien. Un mensaje de apoyo absoluto”, desveló Peñarroya, que lanzó un mensaje final de esperanza.

“Nuestra realidad es la que tenemos, aunque con bajas lo notamos más. La clave es estar juntos, unidos para sacar este proyecto de máxima dificultad en unas competiciones más duras que nunca. No renunciamos a hacerlo bien”, finalizó.