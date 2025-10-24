Peñarroya, cuestionado

El rendimiento del Barça este jueves ante Zalgiris hizo saltar las alarmas en el Palau Blaugrana. Hasta el momento, el club azulgrana no ha sido capaz de encadenar dos victorias de manera consecutiva y las sensaciones no son buenas. Ante los lituanos, se mostró la peor cara de los de Peñarroya, que no mostraron buen juego, pero tampoco una buena actitud.

"Dar un mensaje después del mal partido es complicado. Hay jugadores que cobran más millones en 8 o 9 equipos de Euroliga. Con lo que tengo lo intentaré hacer lo mejor posible, hoy no hay excusas", comentó Joan Peñarroya después de la bochornosa derrota, aunque matizó que "somos conscientes de que lo hemos hecho mal y el vestuario está tocado".

El equipo no genera la ilusión que se esperaba con los nuevos fichajes. No es opinión, sino los datos de asistencia al Palau Blaugrana en las secciones polideportivas, tal como informamos en SPORT. Los datos de asistencia en este último duelo contra Zalgiris dejan mucho que desear, sin alcanzar ni las 4.000 personas un jueves por la noche. Preocupante cuanto menos.

Joan Peñarroya, durante el partido de Euroliga ante Zalgiris / Valentí Enrich

El Barça afrontaba el duelo ante los lituanos con tres bajas notorias, como las de Darío Brizuela, Nico Laprovittola, además de Juan Núñez y Chimezie Metu (aunque en este caso ya se contaba con ello a nivel de planificación). Sin embargo, no invita al optimismo que el equipo no sea capaz de rehacerse de tres lesiones en el mes de octubre, cuando a priori las fuerzas no flaquean tanto.

Durante el partido hubo pitos e incluso varias personas que agitaron los pañuelos desde la grada, indignados con lo que estaban viendo en pista. El problema no fue únicamente el que reflejaba el marcador, sino la intensidad con la que se defendió y se atacó el aro rival. Simplemente, parecía que solo un equipo quería ganar el partido, más allá de Joel Parra y Juani Marcos, que mostraron algo de carácter en los momentos complicados.

Zalgiris pasó por encima del Barça / Valentí Enrich

La intensidad con la que jugó, por ejemplo, WIll Clyburn, sorprendió mucho. Una de las grandes noticias de este inicio de temporada desapareció totalmente del duelo y se marchó a casa con 0 puntos anotados, además de no mirar el aro en ningún momento del partido aunque tuviera una buena opción de tiro. Una actitud que llamó mucho la atención y, como es evidente, acusaron los de Peñarroya.

Pesic en la recámara

Aunque todo, ni mucho menos, sea culpa del entrenador, Peñarroya queda señalado tras este último choque. Si la situación no mejora en las dos próximas semanas, el Barça podría empezar a mirar nombres en el mercado. El que más sonaría en ese caso es el de Svetislav Pesic, que dejó la selección de Serbia tras el Eurobasket después de no conseguir el objetivo.

Este sábado, los blaugrana recibirán al Breogán para conseguir su primera victoria en casa en Liga Endesa y luego volverán a jugar en el Palau en una doble jornada de Euroliga que empieza con la visita de Olimpia Milano. Dos pruebas de fuego, ya que en ambos partidos parten como favoritos para llevarse el duelo. El Palau está inquieto y los jugadores deberán demostrar en pista que quieren darle la vuelta a la situación.