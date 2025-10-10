Baloncesto
Peñarroya carga contra el calendario: "Estamos en desventaja"
El técnico azulgrana tiene estudiado el calendario que tienen que afrontar y donde tienen que alternar Euroliga y ACB con muy poco margen de recuperación, algo que considera una “gran desventaja”
Joan Peñarroya aprovechó la rueda de prensa en el Palau después de la victoria ante el Valencia Basket para criticar con dureza el calendario impuesto al Barça donde tiene que alternar las dos grandes competiciones, Euroliga y ACB con poco margen para la recuperación.
“La energía es muy importante en el basket actual, hay que tener plantillas largas para disputar dos competiciones de la importancia de la Euroliga y la ACB. Y los jugadores tienen que recuperar los esfuerzos” explicaba.
“Nosotros en menos de 34 horas volvemos a jugar, hay poco margen para preparar el partido de ACB. Nosotros tenemos la pega de que jugamos 17 de 27 jornadas en las que coinciden ACB y Euroliga con una diferencia de menos de 48 horas. Baskonia también tiene esas 17, Valencia tiene 11 y el Real Madrid nueve”, dijo el técnico, con el calendario bien estudiado.
Seis matinales de domingo
“Pero además tenemos el añadido de que hay seis partidos en los que jugamos domingo por la mañana, Valencia ninguno, Baskonia dos y Madrid uno y es contra nosotros, y eso es algo que nos pone en muchos problemas”, aseguró.
“Nuestro equipo es el que menos tiempo tiene para recuperar en ACB y eso es un problema grave para nosotros. Y es una gran desventaja para competir en la ACB respecto a nuestros rivales”, finalizó Peñarroya que quiso dejar bien patente su enfado por la situación que vivirá el equipo.
- El Barça acumula más de 159 millones en deudas por fichajes
- El futuro de Etta Eyong se calienta
- El Barça prioriza al 'fenómeno' Gilberto Mora
- Ebrima Tunkara se sale con España tras su debut histórico con el Barça en la Youth League
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- El padre de Lamine Yamal la lía en redes y lanza una advertencia
- Marc Ciria: 'El modelo de gobierno del Barça está caducado y roza el nepotismo