Peñarroya y el "carácter" del Barça en Belgrado

En una exhibición de resiliencia, el Barça sumó este jueves su quinta victoria en la Euroliga al imponerse por 76-78 al Partizan en un partido a cara o cruz en el que brilló un sensacional Tornike Shengelia (20 puntos y MVP de esta octava jornada con +42 de valoración) y que decidió un triple de Will Clyburn desde nueve metros.

El conjunto azulgrana está sabiendo apretar los dientes en defensa en los últimos partidos, una mejoría tan importante como obligada si se quiere aspirar a cotas altas esta temporada. Otro problema cada vez más evidente es que casi todo lo hace el 'cinco' mágico' que forman Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely.

Abonado al sufrimiento, Joan Peñarroya se mostró muy satisfecho por la duodécima victoria consecutiva en Belgrado en la fase regular (con los 'Brovari', el Estrella Roja y el 'desterrado' Maccabi Tel Aviv como rivales), tanto en el Belgrade Arena como en el Aleksandr Nikolic Hall (la emblemática Sala Pionir).

"Ha sido un partido increíble. Al final era 50 a 50 y tuvimos algo de suerte. Estoy muy contento con mi equipo, porque demostró carácter los 40 minutos. En la primera parte no jugamos bien en situaciones de ataque, perdimos nueve bolas y ellos pudieron correr. Estábamos jugando sin confianza, pero en la segunda tuvimos más claros los objetivos en ataque", dijo el egarense.

"Sin embargo, tuvimos problemas en el rebote ofensivo. Defendíamos bien, pero no controlábamos el rebote. El equipo siguió jugando con una defensa sólida. Fallamos nueve tiros libres y hemos estado afortunados con el triple de Will (Clyburn). No obstante, el equipo mereció la victoria, porque hemos jugado con carácter en los buenos y en los malos momentos", indicó el técnico azulgrana.

Lejos de arrogarse protagonismo en la jugada decisiva, Peñarroya explicó que había varias opciones, como "una jugada para que lanzase KP (Kevin Punter). Otra opción era forzar una falta, porque ellos estaban en 'bonus'. Will tenía que decidir si pasar o jugársela en uno para uno... pero decidió tirar y la metió".

Preguntado sobre la irregularidad del equipo, el míster barcelonista insistió en la enorme dificultad para todos los equipos de "jugar muy sólidos muchos partidos. Para nosotros es más difícil por el nivel de nuestra liga y porque hemos perdido a Juan Núñez para siete meses y Laprovittola tan solo ha podido jugar dos partidos. Esperamos recuperarlo la semana que viene".

"Es muy difícil jugar sólidos cada partido. Tenemos que mejorar nuestro carácter y estar al máximo todo el partido. El equipo está mejorando en defensa, pero es muy importante añadir más jugadores teniendo en cuenta la dificultad de las dos competiciones", concluyó. Tiene razón. Al menos, Cale empieza a ser fundamental en defensa por su intensidad y su calidad física.