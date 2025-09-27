Peñarroya hace autocrítica: “Estamos muy verdes”

El FC Barcelona cayó en el último amistoso de pretemporada en la pista del Hiopos Lleida (74-63), en un encuentro que sirvió para situar en qué punto está el conjunto culé antes de empezar la competición oficial con tres compromisos muy exigentes lejos del Palau (dos de Euroliga y uno de Liga Endesa). El propio Peñarroya admitió que están “muy verdes” que y no queda otra que “acelerar procesos”.

El entrenador azulgrana hizo especial mención en los problemas que tuvo su equipo en ataque. “No hemos estado bien en ataque, no hemos estado fluidos. 22 pérdidas son demasiadas, no nos lo podemos permitir”, argumentó. No obstante, valoró que en defensa habían tenido “momentos interesantes”.

“Falta conjunción”

Joan Peñarroya hizo hincapié en los problemas que ha tenido a lo largo de la pretemporada en cuanto a la disponibilidad de jugadores. “Estamos en una situación de jugadores que salen de lesiones, otros que deben controlar los minutos, otros que vienen del Eurobasket, otros que no han jugado con el baloncesto se encontrarán con rivales como Lleida, que hoy ha jugado físico. Estamos acelerando o intentando acelerar procesos, aunque queremos ganar, sin mirar demasiado el resultado, algo que a partir del martes ya no podremos hacer”, argumentó el técnico culé, que se mostró preocupado: “Tendremos que mejorar a base de entrenar los dos entrenamientos que nos quedan antes de empezar la competición y durante los partidos”.

Finalmente, Peñarroya declaró que “falta conjunción” y “asimilar roles”. “Esto no era el momento de hacerlo ahora en pretemporada, porque teníamos que ver otras cosas. Pero está claro que el martes comienza la competición oficial y deberemos ir definiendo más los roles, aunque jugamos muchos partidos y todo el mundo debe jugar, pero seguro que las rotaciones serán diferentes”, manifestó.