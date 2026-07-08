Peligro real de que Moses Wright no acabe fichando por el Barça

El Barça sigue valorando la opción por la que se decanta para el banquillo de cara a la próxima temporada. Elegir nuevo entrenador es prioritario en la sección, si bien es cierto que las complicadas negociaciones con Baskonia por Paolo Galbiati están dilatando una decisión que afecta también al futuro a corto plazo del equipo.

El club vitoriano no afloja la cuerda, y pide al Barça casi un millón de euros para liberar a un entrenador con el que no contaban, después de tener apalabrada la llegada al Buesa de Velimir Perasovic. Ante el interés azulgrana, el italiano se convirtió de nuevo en un activo por el que poder sacar una compensación económica. La cuerda, estirada por los dos equipos, de momento no se rompe, pero ante el encallamiento de la situación, el Barça, que no pierde de vista a Galbiati, empieza a trabajar en otras opciones.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

Solo siguen cinco jugadores de la pasada temporada

El Barça, con el mes de julio ya más que estrenado, sigue sin entrenador, sin director deportivo a la espera de que se pueda cerrar la llegada del también baskonista Xevi Pujol, y con los anuncios pendientes de los nuevos fichajes. Ya se anunciaron nueve bajas, con Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Tornike Shengelia como únicos supervivientes del curso pasado.

De manera progresiva, se deben ir comunicando las contrataciones de Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Agus Ubal, Justin Robinson, Umoja Gibson y Moses Wright. Todavía quedarán unas tres incorporaciones, con la importancia de apuntar la posición de '3' tras las no incorporaciones de Tim Luwawu-Cabarrot e Isaac Bonga, que jugarán en Real Madrid y Panathinaikos, respectivamente.

Moses Wright y Tomas Satoransky, en el Barça - Zalgiris de Euroliga de esta temporada / FCB

Las dudas de Wright para incorporarse al Barça

Ahora bien, tal y como avanzó el periodista Ernest Macià, el fichaje de Wright peligra ante la incertidumbre que se encuentra instalada la sección. El Barça y Barcelona siempre han sido de los mejores equipos y ciudades Euroliga que muchas veces han servido para desempatar negociaciones con otros equipos. La capital catalana es una de las mejores plazas del viejo continente, y así lo sigue siendo. Pero la deriva de la sección en estas últimas temporadas, y las dudas con quién entrenará al equipo la próxima temporada juegan en contra del Barça.

Wright viene de consolidarse como uno de los mejores '5' del viejo continente tras su gran curso en el Zalgiris. 13,2 puntos y 6,4 rebotes por partido en Euroliga le avalan como uno de los mejores pívots en Europa. El acuerdo con el jugador lleva meses cerrado, incluso hace unos días, en unas declaraciones, el estadounidense se mostró con muchas ganas de aterrizar en el Palau: "Estaré en la Liga Española la próxima temporada. Son un gran equipo, un gran club con buenos jugadores, y me emociona estar en una gran ciudad como Barcelona", comentó.

Varios pretendientes dispuestos a romper el acuerdo del Barça con Wright

Ahora bien, el contrato de Wright con el Barça incluye una cláusula de corte que, tal y como anunció Ernest Macià y ha podido confirmar 'SPORT', cuenta ya con varios pretendientes dispuestos a asumirlas. De hecho, fuentes cercanas a la operación ven, a día de hoy, más números de que dicha cláusula se ejecute y que el jugador no termine vistiendo la elástica azulgrana. Tanto Galbiati como Wright pertenecen a la misma agencia de representación, al igual que el azulgrana Tornike Shengelia.

Tornike Shengelia, en un partido del Barça / ACB Photo - David Grau

En los próximos días, el Barça tiene previsto ir anunciando las contrataciones ya cerradas de cara a la temporada 26/27. La incógnita sobre quién entrenará al Barça el próximo curso sigue jugando en contra del club azulgrana, y la dilación en la toma de decisión puede suponer un nuevo disgusto en la sección.