Pedro Calles, una opción para el Barça por si Galbiati se tuerce definitivamente

Pasan los días y el Barça sigue sin entrenador confirmado para la temporada que viene tras la marcha de Xavi Pascual. Tres cuartos de lo mismo sucede con la dirección deportiva, con Juan Carlos Navarro prácticamente defenestrado.

La apuesta inicial del club parece clara desde el primer momento, aunque no está claro quién está llevando estas negociaciones. Los objetivos son el italiano Paolo Galbiati para el banquillo y el catalán Xevi Pujol para la secretaría técnica, aunque ambos tienen contrato en vigor con el Kosner Baskonia y tocará 'rascarse' el bolsillo con Josean Querejeta.

Por tanto, toca pulsar otras teclas por si el fichaje del técnico lombardo no se puede concretar. Y en este sentido, el club baskonista está incluyendo a Galbiati en las imágenes para la campaña de abonos, en una nueva muestra de que siguen contando con él por mucho que la figura de Velimir Perasovic siga flotando tras marcharse del UNICS Kazan ruso.

Paolo Galbiati, tras ganar la pasada Copa del Rey con el Baskonia / EFE

Uno de los técnicos que gusta en la planta noble del Palau es Pedro Calles, un cordobés de 42 años que jugó en su provincia natal antes de vivir sus dos primeras experiencias como técnico asistente en LEB Plata, en el Casajol Córdoba y en Plasencia.

En 2012 decidió probar suerte en Alemania y allí se ha labrado un enorme prestigio desde que empezó como preparador físico en los Artland Dragons de Quakenbrück entre 2012 y 2015 (llegaron a ser terceros en la Bundesliga), trabajo que realizó en las tres siguientes campañas en el Rasta Vechta.

Pedro Calles brilló en Vechta en su debut como primer entrenador al acabar cuarto y ser elegido mejor entrenador de la Bundesliga 2018-19. De allí pasó al Hamburg Towers y al Oldenburg, donde fue destituido en noviembre de 2024.

Ahí se precipitó su carrera, ya que en enero de 2025 lo fichó el ALBA Berlin como ayudante de Israel González, el histórico 'segundo' de Aíto García Reneses. Sin embargo, lo echaron a los dos meses y Calles se hizo cargo del equipo en marzo de 2025.

El equipo fue séptimo en la Bundesliga, pero el club confió en él y respondió haciendo historia al conquistar el título en el curso 2025-26 después de tres agónicas eliminatorias saldadas con 3-2 (en cuartos precisamente ante el Rasta Vechta, en 'semis' contra el Bamberg y en la final frente al Bayern del ya retirado Svetislav Pesic, con 81-84 en el quinto partido en Múnich).

Es un perfil interesante y un técnico con experiencia en una gran liga y en Europa, aunque no es la primera opción que baraja el Barça. Eso sí, recuerden que Xavi Pascual llegó al Barça en 2004 tras entrenar en Gavà, en Sant Feliu, en Olesa y al Aracena.