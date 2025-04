Los 'pecados' que condenaron al Barça en Mónaco

La resaca de la derrota del Barça en el primer partido del playoff de la Euroliga ante Mónaco (97-80) no ha sido excesivamente agradable. El conjunto de Joan Peñarroya no pudo arrancar con buen pie la serie, firmando uno de los peores partidos de la temporada, y con una imagen muy alejada de la que viene ofreciendo el equipo estos últimos meses, de lucha, entrega y competitividad, que les permite llegar siempre vivos al final de los encuentros.

No fue así este pasado miércoles, tras un tercer cuarto negativo que hizo que el Barça entrase al último asalto con una desventaja de 17 puntos (76-59) que ya no lograron levantar. Las sensaciones no fueron nada positivas, pero por suerte para el equipo azulgrana, la amplia superioridad exhibida por los monegascos tan solo se traduce en un 1-0 en la eliminatoria, de manera que este viernes a la misma hora (19h CET), el cuadro catalán tiene en sus manos lograr un triunfo que les haga regresar a la capital catalana con la ventaja de campo en esas aspiraciones por regresar a la Final Four de la competición tras la ausencia el año pasado.

Justin Anderson y Jan Vesely, durante el partido ante Mónaco / EFE

Hay varias cosas que están en manos del Barça para mejorar lo mostrado ante el equipo de Vassilis Spanoulis. Otras, en cambio, son más complicadas y hay que tener en cuenta la situación que tiene Peñarroya en la plantilla. Es sobradamente conocido que Mónaco es un equipo con unas virtudes físicas privilegiadas que le convierten en uno de los mejores equipos de la competición en este apartado. A nivel exterior, Tomas Satoransky, y especialmente Darío Brizuela y Kevin Punter son piezas de un alto nivel que explican la mejoría que ha tenido el equipo en estos últimos meses de competición.

La batalla en la línea exterior

Pero no dejan de ser tres jugadores, más allá de lo que puedan aportar Raul Villar y Mathieu Grujicic, que contaron con minutos en el primer duelo. La nómina de jugadores exteriores de Mónaco congrega un alto número de jugadores de enorme talento. Y esa es una realidad a la que el Barça poco puede hacer: toca confiar en la calidad de los exteriores azulgranas en ataque, y confiar en poder hacer el mejor trabajo defensivo posible para tratar de minimizarles. Los 22 puntos anotados por Mike James y los 18 de Jordan Loyd dejan claro que hay cierto margen de mejora.

Unas pérdidas demasiado altas

Una de las cosas que sí que se le deben acusar al equipo y que se deben subsanar de manera urgente este viernes son las pérdidas de balón. Hasta 18 en los 40 minutos que duró el partido que prácticamente se traducen en una cada dos minutos. Algo inaceptable en un playoff de Euroliga, y más cuando muchas de ellas se tradujeron en canastas regaladas a Mónaco sin oposición en el camino hacia el aro.

10 asistencias menos que Mónaco

El Barça perdió más del doble de balones que el equipo monegasco (8), y la estadística de las asistencias también quedó favorable a los de Spanoulis. Mientras que el equipo de Peñarroya repartió 11 pases de canasta, los locales se fueron hasta los 21, quedando una renta excesivamente amplia, y que no se debe reducir, sino aumentar las asistencias azulgranas de cara al segundo partido.

Joel Parra y Joan Peñarroya, en el partido ante el Mónaco / EFE

Fall, de largo, el mejor pívot

El Barça sí que se impuso en la lucha por el rebote (30-39), en parte, por el gran partido de Youssoupha Fall, que firmó dobles figuras gracias a sus 13 puntos y 14 capturas. El senegalés fue, de largo, el mejor '5' del cuadro catalán, ya que Jan Vesely todavía acusa la inactividad, y los ocho puntos que sumó los logró desde la línea de personal, con cuatro errores en cuatro lanzamientos de campo, mientras que Willy Hernangómez volvió a ser un lastre para el equipo, firmando un partido para el olvido: tres puntos y un rebote en seis minutos, pero en los primeros 80 segundos que estuvo en pista, sumó dos faltas, una de ellas antideportiva, y una pérdida. Peñarroya no tuvo más remedio que volverlo a mandar al banquillo para que el destrozo monegasco no fuera mayor. Pese a llegar a los 80 tantos, el Barça se quedó algo corto de puntos. Jabari Parker se quedó únicamente en siete, Joel Parra tan solo anotó cinco, y 'Sato' tan solo convirtió una canasta de dos puntos.

Tomas Satoransky tan solo anotó dos puntos en el primer partido ante Mónaco / EFE

Son varios, los aspectos que el equipo azulgrana tiene en sus manos para poder mejorar y lograr un empate que supondría cumplir con un objetivo inicial en la serie: traerla empatada a Barcelona y con el factor pista. Este equipo, con algún integrante más de los que dispone en la actualidad, ya ha demostrado, y ya se ha demostrado que puede ganarle al Mónaco. Son dos triunfos holgados y convincentes esta temporada en la fase regular. Quedará por ver si vuelven a dar con la tecla.