Paulius Motiejunas da por hecha la renovación del Barça con la Euroliga

La semana que viene, salvo giro drástico de guion, se anunciará la continuidad del Barça en la Euroliga. El club azulgrana tratará el asunto en la Junta Directiva que se celebrará el próximo 22 de enero, y la renovación con la competición europea para los próximos diez años será una realidad.

Eso sí, tal y como venimos explicando en SPORT, esa década que firmará el Barça con la Euroliga se podrá ver interrumpida si el club decide pasarse al proyecto que planea la NBA en Europa, y cuyo inicio está previsto para la temporada 27/28. Los catalanes contarán con una cláusula de salida que estaría sobre los 10 millones de euros, en una cifra asumible si a nivel económico compensa esa cambio de competición.

Andreas Zagklis, junto al comisionado de la NBA, Adam Silver / EFE

En esa materia, las declaraciones hace pocas horas del comisionado de la NBA, Adam Silver, dejaron algo frío ese proyecto de la NBA europea al afirmar que "la financiación procederá en un inicio de manera potencial de los clubes miembros de la liga". Los clubes, que verían como un objetivo principal la mejora del reparto económica, se encontrarían en que tendrían que poner ellos el dinero en un inicio, sin asegurar que el proyecto sea rentable.

En todo caso, tanto Josep Cubells como Jordi Trias se reunirán en estas próximas horas con Silver, para conocer de primera mano las intenciones de la NBA en el viejo continente. Los americanos ven al Barça como un club indispensable en su proyecto, pero sigue habiendo mucha incertidumbre en un proyecto que, para arrancar en el próximo año y medio, todavía está muy verde.

Cubells cuenta con el apoyo del presidente y de la Junta para ratificar el nuevo acuerdo con la Euroliga / FCB

De ahí que el Barça haya decidido alargar su vínculo con la Euroliga, y firmar una extensión para los próximos 10 años que servirá para renovar una licencia que expiraba el próximo verano. De hecho, pese a que todavía se debe hacer oficial el anuncio, Paulius Motiejunas hizo un 'spoiler' dando por cerrado el acuerdo entre club y competición.

En una entrevista con 'Associated Press', el CEO de la Euroliga se congratuló de haber conseguido la continuidad del Barça en el torneo. "Es algo muy importante, por supuesto. El Barça es una marca relevante y estamos contentos de que se hayan comprometido", desveló el dirigente lituano, que ahora espera que el vigente campeón, Fenerbahçe, siga los pasos del club azulgrana y renueve su vínculo.

Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga / SPORT.es

La continuidad del Barça con la Euroliga es un nuevo ejemplo de la ruptura de relaciones con el Real Madrid. Si ambos equipos iban de la mano en el pasado en proyectos como el de la Superliga o el de la propia NBA Europa, a día de hoy la situación es muy distinta. La prensa madrileña afirmó esta semana que el club blanco se decantaría por el proyecto de los americanos junto a la FIBA, algo que les dejaría fuera de competiciones Euroliga a partir de la próxima temporada. Se puede tratar, perfectamente, del estira y afloja propio de cualquier negociación, pero si el Real Madrid no sigue el camino 'lógico' que toma el Barça, las consecuencias por apostar por la incierta NBA europea podrían pagarse muy caras.

En todo caso, la próxima semana se anticipa decisiva para hacer ya oficial la renovación de la unión entre Barça y Euroliga para la próxima década. Los azulgranas no tienen ninguna prisa en unirse a un proyecto con demasiadas dudas a día de hoy, y la cláusula de salida permitirá poder desembarcar en la nueva competición en caso de que sea beneficioso para el club azulgrana.