Pau Gasol (45 años), leyenda del baloncesto, sobre el inicio del Barça de Peñarroya: "No hay que sobrerreacionar"

Pau Gasol atendió este lunes a los medios de comunicación y valoró el inicio de temporada en el baloncesto. El exjugador del propio Barça participó en un torneo de golf solidario que tuvo lugar en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. El Barça, el Real Madrid e incluso Ricky Rubio fueron algunos de los temas que trató en los micrófonos.

"El Barça necesita un poco más de margen de mejora para estar arriba", aunque fue cauto y precisó que "la temporada es larga y no hay que sobrerreacionar ante una derrota o una victoria". El conjunto de Peñarroya ha caído en cuatro de los últimos cinco partidos y se ha quedado sin uno de sus bases, como es Juan Núñez, para prácticamente toda esta temporada.

Pau Gasol, disfrutando del golf tras su retirada / GASOL

"El inicio del Barça no ha sido tan positivo como el del Real Madrid hasta el momento. Muchas caras nuevas, muchos jugadores que tienen que conocerse y jugar juntos. El entrenador tiene que ver cuáles son las mejores combinaciones. El equipo, quizá, necesita un poco más margen de mejora para estar arriba y que una temporada como la del año pasado no se repita", aseguró Gasol.

También valoró la llegada de Sergio Scariolo como entrenador blanco. Cabe recordar que el italiano fue su seleccionador durante muchos años junto a 'La Familia'. "Él está con ganas, ilusionado con volver al Real Madrid. Ser entrenador del Real Madrid siempre es un reto, con altas expectativas y estando siempre arriba en todas las competiciones. El equipo ha empezado relativamente bien".

Joan Peñarroya y Juan Carlos Navarro, en el Palau / VALENTÍ ENRICH

"La Euroliga es una competición dura y competitiva. La temporada es larga y no hay que sobrerreacionar ante una derrota o una victoria. Poco a poco, ir construyendo buenos hábitos e ir generando buenos resultados", añadió. El Real Madrid ha empezado la temporada europea con una victoria y una derrota, como el Barça, aunque las sensaciones han sido distintas.

La nueva Euroliga y Ricky Rubio

Gasol también tuvo tiempo para valorar la vuelta de Ricky a las pistas. "Muy contento de verlo, de disfrutar. Está muy ilusionado e implicado. Se ha tomado su tiempo y ha vuelto cuando ha querido. Para él, es importante el tema de los valores y el grupo humano y todo hace que esté en buen sitio", reconoció.

La nueva Euroliga se ha expandido hasta Oriente Medio, incluyendo al Dubai BC en el proyecto. "El baloncesto tiene que seguir creciendo, que dé un paso adelante y se convierta en un mejor deporte a todos los niveles, mejor gestionado y que los aficionados disfruten de un mejor producto. La presencia y el liderazgo de la NBA va a ser importante. Va a haber un proceso de transición, de aterrizaje, de construcción, de aprendizaje y de ver cómo avanzan las cosas. Va a ser muy positivo".