Paso clave de Umoja Gibson antes de llegar al Barça

Semana grande en el Barça. Tras un verano cargado de actividad en los despachos, con una reconstrucción prácticamente completa de la sección, el equipo vuelve al trabajo a finales de esta semana.

Este viernes 21 de agosto, los jugadores están citados en las instalaciones del club para pasar las revisiones médicas. A partir del lunes 24, día en el que se celebra el centenario de la sección, arrancará una semana de trabajo en Barcelona con los jugadores disponibles a excepción de los internacionales, así como un Aleksander Sekulic que dirigirá a Eslovenia ante Francia (27/08 20:30h CEST) y contra Hungría (30/08 20h CEST) en encuentros clasificatorios para el Mundial del próximo verano que se celebrará en Catar.

Sekulic, durante su presentación como nuevo técnico azulgrana / Gorka Urresola

Gibson, uno de los nuevos rostros del Barça

Uno de los que no estará en la primera semana de trabajo es Umoja Gibson. El base estadounidense ha aterrizado en el Palau procedente del Cedevita Olimpija. En el equipo esloveno, el director de juego se confirmó como uno de los mejores jugadores de la pasada Eurocup, promediando 15,9 puntos y 4,9 asistencias por partido.

Un jugador eléctrico, intenso en defensa, y con un acierto exterior que le convierten en un perfil muy interesante para Sekulic. Compartirá posición junto a Justin Robinson y Juan Núñez, y aspira a convertirse en uno de los jugadores favoritos del Palau.

Los extracomunitarios del conjunto azulgrana

Gibson nació en Waco, Texas, hace 28 años. Hasta hace pocas horas, el nuevo '1' del Barça ocupaba plaza de extracomunitario en términos federativos y de ficha, una situación poco deseable para un Barça que cuenta con Tyrese Martin y el propio Robinson como 'extras'. Hay que recordar que en competiciones ACB hay un límite de dos jugadores extracomunitarios por convocatoria. Una limitación que no existe en la Euroliga.

Umoja Gibson, en un partido con el Cedevita Olimpija / Eurocup

Pero la situación de Gibson ha cambiado. Su llegada a Barcelona venía condicionada por la obtención de un pasaporte comunitario que no obligase a Sekulic a tener que hacer convocatorias en la Liga Endesa. Y en estos últimos días, se han ido dando una serie de pasos que confirman que Gibson no ocupará plaza de extracomunitario.

Gibson, nuevo ciudadano búlgaro

El nuevo base azulgrana fue convocado por Bulgaria para disputar un encuentro en los preclasificatorios del Eurobasket 2029. Se trata de un duelo a domicilio ante Rumania previsto para el domingo 30 de agosto a partir de las 17h (CEST). En el momento en el que Gibson se vista de corto y juegue con el combinado búlgaro, ya dejará de ocupar plaza de extracomunitario en las competiciones ACB.

Umoja Gibson ya cuenta con el pasaporte búlgaro / Instagram: @mo.gib

Quedan algo menos de dos semanas para que dicho debut se lleve a cabo, pero en las últimas horas el jugador compartió una historia a través de sus redes sociales en las que ya mostró su pasaporte búlgaro junto al de Estados Unidos. Acompañó el momento con la palabra "certificado", dando por cerrado ya el asunto burocrático. Por lo tanto, los acontecimientos avanzan en la dirección correcta, y ahora solo queda esperar que el debut de Gibson con Bulgaria no genere ningún contratiempo físico para el jugador, y que tras su estreno internacional, se incorpore a la dinámica azulgrana para irse asentando ante los dos primeros retos de la temporada: la Lliga Catalana y la Supercopa Endesa.