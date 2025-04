El paso adelante de Raul Villar

Con las lesiones de Nico Laprovittola, de Juan Núñez y el fichaje fallido de Raulzinho Neto, el Barça se plantaba a mediados de febrero con solo Tomas Satoransky para ocupar la posición de base de manera natural. Eso hizo que Joan Peñarroya mirara hacia abajo para completar convocatorias y regenerar la rotación.

Ahí apareció Raul Villar. De 17 años, el joven de l'Hospitalet de Llobregat debutó con el primer equipo azulgrana en casa del Real Madrid el 27 de febrero en partido de Euroliga. Y en las últimas semanas, también con la marcha de Dame Sarr, el base ha ido incrementando su rol y dejando minutos de mucha calidad en ACB.

Tanto es así, que su entrenador Joan Peñarroya echó un poco en cara el poco reconocimiento que está teniendo el joven jugador: "Creo que habláis poco de Raul Villar. No sé cuantos años hace un chaval de 17 años, que tendría que estar jugando el Campeonato de España Junior esta semana, está siendo un jugador muy importante con el primer equipo, haciéndolo muy bien".

Rendimiento espectacular

Así lo define el técnico del Barça, que defendió que "si saliera otro chaval de 17 años jugando en otro equipo, todos hablarían de él, pero aquí nadie habla de Raul Villar". Un base que, además "en los últimos 3/4 partidos está jugando 10/15 minutos o hasta 18 en todo un Barça, cosa que no sé hace cuántos años que no pasaba en esta casa".

Peñarroya, además, también dejó clara otra situación en la que el joven de l'Hospitalet recibiría más reconocimiento: "Porque se llama Raul Villar, es 'blanquito' y es de aquí de la casa y no tiene un nombre espectacular, se habla muy poco. Pero nosotros estamos muy contentos con el chaval, tiene un mérito de cojones".

Un Villar que, por ahora, sigue acumulando minutos con el primer equipo, participando poco en la anotación catalana, pero dirigiendo el juego en la pista cuando toca y siendo muy activo en defensa, presionando al base rival para dificultar los ataques rápidos.

Calma con él

Eso sí, pese a la satisfacción tanto de Peñarroya como de su staff, el cuerpo técnico no quiere ir demasiado deprisa con él: "Otra cosa sería que, con todo lo que nos está ayudando y lo que le queda por ayudarnos, le queramos dar una responsabilidad mayor a la que le toca".

Esas palabras también incluyen partidos de alto voltaje, donde el Barça se lo juega todo, como el de este miércoles ante Monaco. Por méritos, quizá el base podría tener minutos, pero Peñarroya lo tiene claro: "Lo que no pienso hacer es sobreexponer a Raul Villar o pedirle cosas que ahora no le tocan. ¿Nos tiene que ayudar? Seguro. ¿Contra un rival como Monaco nos puede ayudar más? Bueno, mañana veremos si participa más o no".