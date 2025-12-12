Pascual: "Vuelve a haber comunión con el Palau y es especial vivirlo juntos"

El técnico del Barça se mostraba feliz por un triunfo importante, ante uno de los equipos que lucharán por la Euroliga como Olympiacos, y superarles de esa manera tan clara, sin duda, era un motivo de satisfacción.

"Gracias a toda la afición, nos han ayudado muchísimo", decía en sus primeras palabras. "Ha sido un partido muy bonito para todo el mundo, siempre hemos estado metidos en partido. Ha habido concentración, intensidad y la idea de ganar partido. En los últimos segundos nos han hecho muchos puntos, es una de las cualidades que tienen. A partir del tercer cuarto el partido ha sido nuestro hasta el final", comentó Pascual.

"Hemos jugado muy bien en el tercer cuarto, no sé si ha sido el mejor cuarto, pero los ocho primeros minutos hemos estado extraordinarios. Ha sido un tercer cuarto brillante", reconocía satisfecho el técnico, por haber pasado por encima de un conjunto plagado de estrellas.

El equipo celebra una acción en el encuentro ante Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

"Ser sólidos en casa"

"Si quieres ser grande en Euroliga hay que ser sólidos en casa y ganar algún partido fuera. El de Belgrado también fue un partido muy completo y meritorio. Es especial el de hoy, estamos con el público, lo celebramos con ellos, vuelve a haber comunión y es especial vivirlo juntos", comentó Pascual.

El técnico reconoció que todavía hay camino que recorrer. "El juego nunca es perfecto, pero sí el sentido de las cosas. Hemos entendido lo que tocaba hacer en esos ocho minutos del tercer cuarto y como hacerlo. Hemos interpretado muy bien el momento y por eso es tan completo", dijo.

Pascual, siguiendo el encuentro ante Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

"Vamos paso a paso y algún día perderemos, pero hay que seguir en el camino, en el proceso. El camino requiere de intensidad, concentración, dedicación. Eso lo estamos haciendo bien, mentalmente es un trabajo importante, pero el calendario es el que es, no sé como lo haremos pero lo intentaremos", preocupado por la cantidad de encuentros que les vienen encima.

También tuvo palabras para el partidazo de Will Clyburn. "Fue el mejor '3' de la competición, tiene mucho talento y es muy importante para nosotros. No lo pudimos encontrar en los dos primeros duelos desde que llegué, pero ya se ha dejado ir y los últimos tres partidos ya está jugando muy bien", finalizó el técnico.