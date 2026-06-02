BALONCESTO
Pascual: “Volvemos al Palau y tenemos ilusión por hacerlo bien ante nuestra afición”
El técnico del Barça se mostraba contento por la victoria obtenida, aunque cree que el objetivo es reconciliarse con el Palau tras la dolorosa derrota ante Valencia Basket
Xavi Pascual se mostró muy satisfecho por haber podido arrancar el play-off en pista contraria con una clara victoria ante el UCAM Murcia (68-91) y ahora el objetivo es poder reconciliarse con una afición en el Palau que les despidió con pitos tras el descalabro ante el Valencia Basket, que todavía no se explica el técnico el mal encuentro de los suyos.
“Ahora volvemos a casa con una importante victoria y nos espera de nuevo un partido muy difícil”, decía el técnico azulgrana. “Volvemos al Palau después de un mal partido y queremos hacerlo bien ante nuestra afición”.
“Sabemos que va a ser difícil cerrar la serie, y tendremos que estar preparados mentalmente para volver a jugar en apenas 48 horas”, explicaba
"Un día inexplicable"
El técnico azulgrana todavía tiene clavada una espina tras la abultada derrota ante el Valencia Basket y espera que el equipo cambie la dinámica este jueves. “Tuvimos un día muy inexplicable, fue muy extraño”, dijo Pascual
“Tenemos mucha ilusión por hacer un buen partido en casa, nos supo fatal lo sucedido el otro día porque nos bloqueamos”, reconocía el técnico de Gavà.
Sobre el buen trabajo del equipo en el poste bajo ante el UCAM Murcia, dijo que “es parte de nuestra identidad y de nuestro juego, de controlar el rimo y nos salió bien”, finalizó.
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